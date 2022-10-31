【美股市況】美滙漲0.7%　美債息重上4厘　納指曾跌1.4%（不斷更新）

美國聯儲局本周將宣布加息，帶動美元逐步轉升，日內高見111.57，升0.7%，美國10年期債息升見4.073厘，美元轉強及債息回升壓抑股市表現，美股開市回吐，道指曾跌274點，納指曾跌1.4%。

歐元區第三季GDP放緩，按年由升4.1%放緩至升2.1%，通脹再創新高，歐元區10月CPI按年升10.7%，亦高於預期的10.3%，前值為10%，至於核心CPI，按年升5%，符預期，前值為4.8%。

英鎊再大跌逾1%，兌美元低見1.1477。兌港元低見9.0199。

日圓跌0.8%，兌美元低見148.81，每百日圓兌港元低見5.2751。

歐央行未來能否大幅度加息，影響歐元走勢，因為加息將進一步削弱經濟動力。歐元跌0.7%，低見0.9889。

市場本周焦點將落於美國聯儲局及英倫銀行議息結果，其中料美國將加息75點子，推升終端利率至4厘水平。

美國今日將會公布10月芝加哥PMI、10月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】觀望聯儲局及英倫銀行議息 料齊加息75點子 美非農就業人口增長料放緩（附表）

即市走勢︰

【21：30】道指低開191點，報32670點，納指跌0.6%，報11035點，標指跌21點，報3879點。

【19：15】【歐洲經濟】歐洲滯脹加劇 10月CPI初值10.7%再破紀錄 GDP放緩

【19：12】道指期貨跌87點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌12點。

【13：36】【金融峰會】巴克萊行政總裁將缺席金融峰會 另黑石總裁據報亦感染新冠病毒、改由CFO代替參會

【12：28】道指期貨跌25點，報32871點；標指期貨跌6點，報3905點；納指期貨跌26點或0.2%，報11561點。

【07：45】【TWTR】馬斯克成Twitter CEO後即炒人？ 據報準備裁員近50%、已要求經理草擬名單

【07：30】美股上周五開市後向好，美國聯儲局11月議息前最後一個重磅數據，美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%。核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%。道指承數據造好。道指開市後愈升愈有，一度升856點，逼近32900關，收升828點或2.59%，報32861點；納指升309點或2.87%，報11102點；標指重上3900關，升93點或2.46%，報3901點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

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