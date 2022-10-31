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【內股危機】龍湖獲大股東斥2859萬元場內增持股份　並提前償還2023年到期之部份銀團貸款　

股市 12:39 2022/10/31

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【內股危機】龍湖獲大股東斥2859萬元增持股份　並提前償還2023年到期之部份銀團貸款

龍湖 （00960） 日前於投資者會議提到會提前還債，公司今（31日）即公布提前償還2023年到期之部份銀團貸款51億港元。同時，控股股東Charm Talent International Limited於公開市場增持公司300萬股股份，平均價格約為每股股份9.53港元，涉資2859萬元。

公司指，控股股東堅定看好公司和行業發展前景，未來會在適當時機持續增持公司股權及債券。緊隨股份增持前，Charm Talent持有27.23億股股份，相當於已發行股本約43.36%。緊隨股份增持後，Charm Talent持有27.26億股股份，相當於已發行股本約43.41%。

龍湖主席吳亞軍因年齡及身體原因辭任，龍湖今早股價一度大瀉44.6%，低見7.26元，逾五年低，半日跌23.9%，報9.99元，成交額達13億元。

龍湖表示，得悉公司股份今天上午之股價及成交量不尋常波動。在作出一切有關公司於合理情況下的相關查詢後，董事會謹此確認公司業務運營穩定，財務狀況健康安全，董事會並不知悉任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場之資料或根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予以披露之內幕信息。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

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