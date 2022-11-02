▲ 【內股危機】龍湖今抽升近19% 吳亞軍增持撐價見效、三日累斥7310萬掃700萬股

龍湖集團 （00960） 創辦人兼控股股東吳亞軍上周宣布，因年齡及身體原因辭任龍湖主席，公司股債周一（10月31日）大幅走弱，吳亞軍隨即連續三個交易日入市增持及買債，包括累斥資7130萬掃入700萬股。龍湖股價亦由周一全日低位的7.26元急彈，龍湖周三曾高見13.2元，收報12.86元。

【11月2日】

最新聯交所披露，吳亞軍控制的Charm Talen周三（2日）再斥1127萬元增持0.02%或100萬股龍湖，每股平均價格11.27元；另外買入本金共500萬美元的龍湖票據。

龍湖收報12.86元，抽升18.9%，成交金額8.57億元，吳亞軍入市掃貨佔成交金額約1.3%。股份增持後，吳亞軍Charm Talent持有27.3億股股股份或43.47%。同日龍湖公開市場購回本金100萬美元的優先票據。

【11月1日】

吳亞軍Charm Talent周二在公開市場增持0.04%或300萬股龍湖，平均每股價格10.48元，總涉資3144萬元；另外買入本金共280萬美元的龍湖票據。

【10月31日】

周一為吳亞軍宣布退休後首個交易日，當日早上龍湖集團股價恐懼式下跌，半日成交已達13億元。

龍湖中午公布，公司周一（31日）提早償還2023年到期的部份銀團貸款51億港元，另外由吳亞軍控制的Charm Talent同日公開市場增持300萬股，平均每股作價9.53港元，涉資2859萬元。

意味吳亞軍入場增持金額僅佔約2%。龍湖全日股價跌24%，收報10元，成交達20.48億元，收市價較吳亞軍增持價格回升5%。

增持後，吳亞軍旗下Charm Talent由持有27.23億股或43.36%，增至27.26億股或43.41%。以上周五和今日收市價計，其持股價值由357.3億元跌至272.6億元，大跌近85億元。

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龍湖：去「家族化」以實現基業長青 料今年盈利穩中有升

龍湖在中午通告指，控股股東堅定看好公司和行業發展前景，未來會在適當時機持續增持公司股權及債券。

在收市後，龍湖再發聲明，上周委任40歲的陳序平升任董事長、吳亞軍轉任戰略發展顧問、副董事長邵明曉轉為非執行董事，公司指：

是次調整，除了身體原因，也是創始人吳亞軍和公司共同開闢的一條完全不同的傳承路徑，即通過「去家族化」以及內部培養「接班人」的方式，來完成公司的交接班，實現公司治理深度機構化，不是靠某一個人、某一群人，而是以系統化的人才培養，不斷啟用年輕人來應對全新的市場環境，以此保持基業長青。

龍湖周日（30日）舉行投資者會議，吳亞軍表示，今年公司利潤仍然會穩中有升，但公司就像一個杯子，資本市場就是透過燈光，投到牆上的影子，資本市場出現波動是正常的。

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編輯：姚卓然

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