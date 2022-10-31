通脹加息齊夾擊　維持審慎應對市況波動

在通脹與加息的持續夾擊下，美國經濟「硬着陸」風險與日俱增。加上，英國政經局勢的不確定性，預視市場波動將持續，投資者對股債等風險資產宜維持審慎取態，放眼長線投資。

美國通脹至今仍未受控，聯儲局9月議息會議紀錄中，將遏止高通脹列為首要任務。近日，市場預期聯儲局將於11月再加息0.75厘。雖然當局似乎有意放慢加息步伐，並開始將注意力轉向經濟增長，但是聯儲局的重點仍然是通脹及就業數據等評估經濟現況的硬數據。不過，隨著某些行業，如房地產出現降溫跡象，投資者應密切關注聯儲局的動向。

英國方面，通脹、加息、俄烏戰事及內部政經局勢不穩等因素導致投資市場持續波動。新任首相辛偉誠（Rishi Sunak）及財相侯俊偉（Jeremy Hunt）能否應對當前嚴峻的經濟局面仍有待觀察，惟侯俊偉已表明將修正「迷你預算案」，包括撤銷大部分減稅措施，強調穩定經濟是政府的主要目標，以重建市場對英國財政的信心。隨着英國財政政策轉向，英倫銀行的加息壓力稍為緩解。儘管如此，英國的經濟前景依然充滿挑戰。英國9月的通脹率創40年新高，核心通脹率亦按年升6.5%，略高於市場預期。投資者須密切留意英國政府未來財政政策的走向。

中國方面，二十大後，中國未來政策方向更清晰。當中提及要尋求經濟高質量發展，涵蓋新型工業，建設製造、航太科技、交通、網絡及數碼化等領域。至於內房市場，《20大報告》亦重申「住房不炒」的定位，提出努力實現穩地價、穩房價及穩預期目標。市場憧憬內地政府將因地制宜推出針對各地樓市的扶持政策，以助房地產「軟着陸」。儘管內地仍然維持「動態清零」的防疫方針，但是大規模的封禁措施再現的機會不大，因此我們仍預期內地消費市道將逐漸復甦。

總括而言，即使環球央行似乎有意放慢加息步伐，並將注意力轉向經濟增長，壓抑通脹仍是要務。因此，我們預期已發展市場的央行將維持鷹派取態。隨着歐美金融環境收緊，環球經濟或出現進一步轉差的跡象，投資者對股債等風險資產宜維持審慎取態，以應對市況波動。

責任編輯︰梁浩碩