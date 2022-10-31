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南向通為投資者提供多元化資產配置的機會

宏觀解讀 12:16 2022/10/31

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開通一年來，南向通作為中國金融市場雙向開放格局的重要一環，正在逐步發揮其重要作用，為中國境內投資者提供多元化資產配置的機會，也為香港債券市場帶來更多內地資金，滿足不同資者的風險偏好，也有利於滿足實體經濟更加多元化的融資需求。

交易量近半年來愈趨活躍

南向通交易量從今年2月開始活躍起來。近半年來，託管量出現明顯增長，參與南向通交易的投資者範圍也有所擴展，其原因包括近期離岸市場的相對高收益率、可投資債券發行增加等等。

在過去一年中，全球金融市場大幅波動、不確定性大增，中國境內機構對南向投資債券的估值，以及信用風險數據需求明顯增加。在複雜市場環境下，投資者需要更全面、具透明度和準確的訊息以對其投資組合進行分析並管理風險。

中國境內金融機構正在通過南向通更全面和深入地參與境外市場，在這一過程中，投資和風險管理能力都得到提升，這對於中國金融機構的長遠發展都非常重要。

投資者需求更廣泛

南向通債券交易需要境外做市機構為中國境內投資者提供服務，交易流程的順暢度是南向通發展的重要一環。目前中國境內外機構對於進一步簡化交易登記流程、拓展可投資產品範圍，以及豐富衍生品種類等方面有所期待。另外，債券通投資者類型更加廣泛，更多境外小型資產管理機構、歐洲的地區銀行對中國債券市場的興趣與日俱增。

投資產品方面，債券通投資者最多持有利率債，而信用債持有規模相對較小，但投資者已經開始更加關注中國信用債市場，通過電子平台查詢中國信用債相關指數、數據和分析的投資者日益增多。

債券通經過五年的發展，已經發展成為境外投資者參與中國債券市場的主流渠道。電子交易平台確保了債券通交易的效率，也更符合境外投資者的需求。延長交易時段、增加結算選擇、推出做市機構付費模式等等，也有助於投資者通過債券通參與中國債市投資。

債券通除了能吸引更多外資參與，中國境內金融機構做市能力的成長也是債市開放的成果之一。隨著更多類型和數量的境外投資機構，中國境內做市機構的經驗和能力不斷提升。某些機構開始更精細化地管理客戶和其需求，並加大了在科技方面的投入，通過技術提升服務能力。

與此同時，更多境外投資者佈局中國債市，而中資機構也加快參與全球金融市場。中國金融市場將繼續為境內外投資者和金融機構提供長期機遇。

作者︰彭博亞太區總裁李冰

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 彭博行業研究

欄名 : 彭博觀點

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