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【吉利175】吉利建議分拆極氪獨立上市　未定上市地點、發行規模　極氪：以業務為先、確保完成今年7萬輛交付

股市 16:18 2022/10/31

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【吉利175】吉利建議分拆極氪獨立上市

吉利汽車 （00175） 宣佈，建議分拆極氪（ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited）並將其獨立上市，而聯交所已確認公司可以進行建議分拆。

內媒引述極氪回應指，將根據相關法律法規，及時披露相關信息。極氪管理團隊將以業務為先，確保完成2022年全年7萬輛的交付目標。近期資本市場的動盪，不會動搖公司對新能源市場的信心，市場的短期波動不會對公司的中長期發展產生影響。

吉利全日微升0.2%，收報8.44元，成交約5.7億元。

吉利指，建議分拆的條款（包括上市地點、發售規模、價格範圍及公司股東可獲得極氪證券的保證配額）尚未確定。公司將適時刊發有關建議分拆之進一步公佈。

極氪乃公司一間非全資附屬公司，主要從事研發及銷售極氪品牌旗下電動車、新能源汽車電池 及其他部件以及提供相關服務。

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編輯：姚卓然

港股 科技產品 電動車 汽車 分拆 新能源 吉利汽車（00175）

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