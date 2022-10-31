【行業點睇】國內4大快遞龍頭派成績表 順豐賺走六成利潤

據內地報道，4家在A股上市的快遞公司業績持續向好，順豐控股（深：002352）、圓通速遞（滬：600233）、申通快遞（深：002468）和韻達股份（深：002120）合共總收入1,043.44億元（人民幣，下同），按年增長39.4%，淨利潤總計31.99億元，按年增長101.3%。

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其中，最賺錢的依然是順豐，第三季賺19.6億元，也佔到了四大快遞巨頭利潤總額的六成。資料顯示，順豐業績實現快速增長，主要由於在收入增速實現回升，通過不斷提高服務質量與差異化產品競爭力，實現健康的產品結構與收入增長。另精益化資源規劃與成本管控的成果穩固，伴隨業務量回升，網絡規模效益持續改善。具體來看，4家快遞公司按收入高低排名，分別為順豐、圓通、韻達和申通，收入分別為690.83億元、137.58億元、123.86億元、91.17億元。

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另一方面，今年第三季圓通的國內市場份額超過韻達，為上述4家公司中排名第一，而申通快遞市場份額按年提升最多，提升了2.42個百分點。而4家中，僅韻達股份市場份額按年出現輕微下滑，減少1.3個百分點。

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撰文：林衛