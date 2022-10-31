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【南韓人踩人】駐韓美軍靠一成功逃生 形容現場屍橫遍地

環球社會熱點 11:59 2022/10/31

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南韓首爾梨泰院地區上周六（29日）晚上發生人踩人慘劇，導致154人死亡。三名休假駐韓美軍亦在現場，他們事後接受外媒訪問時透露當時靠一招成功逃生。他們試圖將受害者從人群拉出，但為時已晚，更形容當時遍地屍體，場景觸目驚心。

多數遇難者因窒息而死 專家指心肺復甦無效 【下一頁】

南韓梨泰院一處斜坡窄巷上周六發生人踩人慘案，有生還者講述當時情況。3名駐南韓美軍趁周末前往梨泰院參加萬聖節慶祝活動，當時受困小巷中間，他們形容後方人群不斷往前面推撞，導致前面民眾像骨牌一樣倒下，但由於人太多，眾人根本無法動彈。

49歲的Jarmil Taylor表示，三人意到識情況不妙，隨即擠向小巷旁邊一個類似壁架的區域逃生。Taylor指民眾充滿恐慌，小巷充斥尖叫聲，甚至淹沒了求救聲，讓情況更混亂。

他與朋友試圖將受害者從人群中拉出來，並帶他們到安全位置，以便救援人員進行心肺復蘇。附近商舖紛紛伸出援手，遍地都是等候救援的民眾，但沒有足夠警察及救援人員及時抵達提供援助。

154死包括26外國人 總統尹錫悅夫婦獻花悼念（不斷更新） 【下一頁】

32歲的Dane Beathard指，受困小巷的民眾很長時間無法呼吸，特別是前方民眾完全被壓死無法活動，形容當時有高達4.5米「人疊人」慘況。

34歲的Jerome Augusta表示，受害者大多數是20多歲年輕女性，她們太過驚慌，導致難以呼吸。即使他們不斷嘗試讓受害者意識清醒，但最初現場幾乎沒有警察或救援人員，一切為時已晚。

他們形容到處都是屍體，情況令人觸目驚心。小巷後方民眾卻不斷向前恐慌擠擁，愈來愈多人摔倒及堆疊，被困在最前面的人幾乎全倒在地上被活生生壓死。他們認為意外發生得太快，當局無法及時處理情況，對於自己能夠倖存感到幸運。

責任編輯：郭麗明

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