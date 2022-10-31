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鄭志剛支持虛擬資產發牌制度　料香港成獨一無二虛擬資產中心

股樓投資 12:49 2022/10/31

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香港將推行「虛擬資產服務提供者」發牌制度，引起投資者關注。近年，新世界發展（00017）行政總裁鄭志剛積極以私人投資方式進軍元宇宙、NFT，如投資The Sandbox的虛擬土地、NFT項目Azuki、虛擬資產託管商Hex Trust等。他在「香港金融科技周2022」開幕日特別提到有關發牌制度，認為這對以公共區塊鏈為基礎的數碼金融投資產品，包括由證監會發行的「一號牌照」，規管「證券型代幣發行」（STO under Type 1 license）有很大幫助，相信憑着一國兩制優勢，香港將成國家唯一「虛擬資產服務提供者」受法例監管的地方，促成新機遇。

他續說，香港一直在世界證劵發行市場佔一重要席位，去年香港便為全球成功發行價值高達逾200兆美元的證券及債劵，故可預期隨着證券型代幣興起，香港的證券型代幣發行巿場亦會大大展現優勢，推展香港為全球數碼金融資產發行中心。

談到未來發展，鄭志剛說，香港有三大機遇，包括「數碼金融資產發行中心」、「全面化傳統與數碼金融結合的生態圈」及「大灣區跨境區塊鏈金融中心」，勢成為全球獨一無二的虛擬資產中心，但政府、金融機構、顧客和各方持分者須合作，盡力消弭傳統金融和去中心化金融世界之間差距，將傳統資產和虛擬資產進一步融合，「羅馬並非一日建成，就讓大家現在攜手共建全面化的數碼金融生態圈。」

他又說，數碼金融資產需要成熟區塊鏈配套、完善虛擬資產保管系統及能為「證券型代幣」(security tokens)提供接近即時交易的安排，而如何將所有不同代幣如證券型代幣（security tokens）、央行數碼貨幣（CBDC）及非同質化代幣（NFTs）等整合發展「一站式平台」，將是黃金機遇，而構建有關平台能將數碼資產管理提升至安全及創新的體驗，特別對一些投資機構及家族辦公室的財富管理尤為吸引，並於「混合錢包」中保管個人的傳統和虛擬資產結合發展，從而令資產獲保險受理，以及獲法例保障。

鄭志剛特別提到，目前香港與內地已逐步開創深度合作，共同建立跨境區塊鏈平台，應用在「應收款融資」(receivable financing)、建造行業的物流採購等領域，持份者從而獲得更全面、更透明及即時的資訊，為商業服務者帶來更大的裨益。

他舉例指，上周金管局宣佈更多企業，包括新世界加入「商業數據通」，其區塊鏈運作能為香港中小企及銀行提供更全面、有效數據及資訊。香港若能成功建構全面「跨境區塊鏈金融平台」，將助央行數碼貨幣 (CBDC) 發展，包括為「點對點交易」(peer-to-peer) 提升效率等。

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撰文 : 黃卓賢

虛擬貨幣 元宇宙 NFT 財富及資產管理 區塊鏈 投資產品 鄭志剛 新世界發展（00017）

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