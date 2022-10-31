【行業點睇】國內券商Q3業績走樣 僅3家利潤有增長

國內41家A股上市券商已披露第三季業績，持續頹勢，當中37家券商收入出現按年下滑，佔比為90.2%；38家券商純利按年減少，佔比高達92.68%。據報道，業績下滑除了收入減少之外，計提減值準備也是券商純利受損的原因之一，反映市場疲弱，導致金融資產減值，開始顯現在業績上。

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以絕對值計，中信證券（滬：600030）維持一哥地位，首三季與第三季收入、盈利均排行第一，單季計，中信證券是唯一一家純利超過50億元（人民幣，下同）的券商。緊接其後，為華泰證券（滬：601688）、中金公司（滬：601995）、中國銀河（滬：601881）、中信建投（滬：601066）、國泰君安（滬：601211）的第三季純利超過20億元，分別為24.46億元、21.71億元、21.14億元、20.61億元、20.55億元。

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以按年增幅計，第三季僅有華林證券（深：002945）、光大證券（滬：601788）、財達證券（滬：600906）實現純利增長，按年分別增加119.5%、30.5%、9.1%。此外，興業證券（滬：601377）、山西證券（深：002500）、申萬宏源（深：000166）等14家券商的按年跌幅也在60%以上，且共有16家券商第三季純利出現腰斬，佔比約39%。

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撰文：林衛