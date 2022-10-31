【數據點睇】相隔1個月又跌入收縮區 官方10月製造業PMI為49.2

國家統計局周一（31日）公布，10月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至49.2，低於市場預期，亦是時隔1個月再度回落至收縮區。當局解釋，受國內疫情多發散發等影響，其中非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數也分別為48.7%和49%。而且本月高耗能行業中反映市場需求不足的企業比重為56.7%，高於總體3.9個百分點；高耗能行業PMI為48.8%，低於上月1.8個百分點，降至收縮區間，是製造業景氣回落的主要原因之一。

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10月生產指數和新訂單指數分別為49.6%和48.1%，比上月下降1.9和1.7個百分點，製造業生產和市場需求景氣度均有所回落。從行業情況看，紡織、木材加工及家具製造、化學纖維及橡膠塑料製品等行業兩個指數均下降5個百分點以上。另價格指數連續回升，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為53.3%和48.7%，高於上月2和1.6個百分點，其中主要原材料購進價格指數連續兩個月位於擴張區間。

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值得注意是，大型企業保持擴張，大型企業PMI為50.1%，比上月下降1.0個百分點，繼續保持擴張，但中、小型企業PMI分別為48.9%和48.2%，比上月下降0.8和0.1個百分點，繼續位於臨界點以下，中、小型企業生產經營壓力有所加大。最後，10月綜合PMI產出指數比上月下降1.9個百分點，落至臨界點以下，表明中國企業生產經營活動總體有所放緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.6%和48.7%。

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撰文：林衛