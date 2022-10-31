【梨泰院意外】蘭桂坊協會：人流管制措施行之有效　周日人流較周六減少

▲ 蘭桂坊協會總監張素媚出席電台節目時表示，蘭桂坊現場的人流管制措施行之有效。（資料圖片）

首爾梨泰院發生大型人踩人意外，令大眾格外留意蘭桂坊於萬聖節的人流秩序。蘭桂坊協會總監張素媚出席電台節目時表示，蘭桂坊現場的人流管制措施行之有效，昨晚現場的人流較周六少，相信與翌日需要民眾上班、上學有關。

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蘭桂坊協會總監張素媚在電台節目中提到，首爾發生的意外提醒舉辦公眾活動時安全的重要性，協會亦就事件與警方加強聯絡。她表示，蘭桂坊的人流管制措施行之有效，包括舉行活動之前會封路，將蘭桂坊轉為行人專用區，避免人車爭路，採取單向人流管制。警方亦會管理現場，按人流情況分階段實施封路。現場亦有緊急通道，遇到緊急情況，可以進行救援工作，並設立救護站。

她續指，這幾天感受到萬聖節氣氛濃厚，不少年輕人打扮成不同造型進場，而昨日（30日）的人流較周六少，可能與翌日要上班、上學有關，料今晚（31日）的人流會與昨晚相若。

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責任編輯：葉泳珊