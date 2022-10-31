【LEGO停產】樂高將停產機械人系列Mindstorms　稱優先專注教育品牌產品

▲ 樂高（LEGO）機械人系列Mindstorms於1998年首次推出，可讓用戶自行編寫程式，創造屬於自己的機械人。（法新社）

樂高（LEGO）機械人系列Mindstorms於1998年首次推出，該系列的玩具包含軟硬件，可讓用戶自行編寫程式，創造屬於自己的機械人，是不少人的童年回憶。樂高日前宣布，將於今年底停產Mindstorms系列產品，並會優先專注發展「教育及其他建構編碼的體驗」。

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樂高表示，對用於在iOS、Android、macOS、Windows和Fire OS上編程和控制Mindstorms機械人的各種應用程式，將繼續提供支援到最少至2024年底。樂高指出，即使停止支援這些應用程式，但有些非官方的開源工具仍可用於編寫和上傳代碼，能夠作為替代工具。

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樂高又提到，負責開發Mindstorms的團隊成員，將會重新分配到其他業務領域工作。該公司將堅守「Build & Code」的理念，並將繼續通過 SPIKE Prime等平台作支援，亦會繼續保留Mindstorms品牌的商標，並與樂高的教育品牌產品一同評估未來計畫。

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責任編輯：陳卓賢