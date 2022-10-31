▲ 【FinTech Week】鄭志剛：香港擁抱三大機遇、料成獨一無二的虛擬資產中心 「羅馬並非一日建成」

新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛在香港金融科技周FinTech Week致辭時表示，香港擁抱三大機遇，包括「數碼金融資產發行中心」、「全面化傳統與數碼金融結合的生態圈」及「大灣區跨境區塊鏈金融中心」，勢將成為全球獨一無二的虛擬資產中心。

鄭志剛指，政府、金融機構、顧客和各方持分者必須合作，盡力消弭傳統金融和去中心化金融世界之間差距，將傳統資產和虛擬資產進一步融合，「羅馬並非一日建成，大家現在攜手共建全面化的數碼金融生態圈。」

政府明年將推出「虛擬資產服務提供者」發牌制度，鄭志剛稱，這對以公共區塊鏈為基礎的數碼金融投資產品，包括由證監會發行的「一號牌照」，規管「證券型代幣發行」（STO under Type 1 license），憑着一國兩制優勢，將成國家唯一「虛擬資產服務提供者」受法例監管的地方，促成新機遇。

鄭志剛指，數碼金融資產需要成熟區塊鏈配套、完善虛擬資產保管系統及能為「證券型代幣」（security tokens）提供接近即時交易的安排，而如何將所有不同代幣如證券型代幣（security tokens）、央行數碼貨幣（CBDC）及非同質化代幣（NFTs）等整合發展「一站式平台」，將是黃金機遇。

他認為，構建有關平台能將數碼資產管理提升至安全及創新的體驗，特別對一些投資機構及家族辦公室的財富管理尤為吸引，並於「混合錢包」中保管個人的傳統和虛擬資產結合發展，從而令資產獲保險受理，以及獲法例保障。

香港的證券型代幣發行巿場料具優勢

鄭志剛表示，香港在世界證劵發行市場一直佔有重要席位，去年便全球成功發行價值逾200萬億美元的證券及債劵，預期隨證券型代幣興起，香港的證券型代幣發行巿場會展現優勢，推動香港為全球數碼金融資產發行中心。他續稱，若香港能成功建構全面「跨境區塊鏈金融平台」，將有助人行的數碼貨幣 （CBDC） 發展，包括為「點對點交易」（peer-to-peer） 提升效率等。

鄭志剛近年以私人投資方式，進軍元宇宙、NFT，包括投資The Sandbox的虛擬土地、NFT項目Azuki、虛擬資產託管商Hex Trust等。

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編輯：陳韻妍