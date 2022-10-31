印度西部塌橋過百死多老弱婦孺 一周前修復完重開（第二版）

印度西部古吉拉特邦發生塌橋事件，造成逾百人死亡，印度官員透露死者中多數為老弱婦孺。據悉涉事橋樑建於19世紀，一周前經過修復重開。有目擊者表示，當時橋上民眾正在慶祝排燈節，不少人都是遊客。據報死亡數字其後已升至141人。

（第二版更新死亡數字）

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事發於當地周日晚6時40分（香港時間夜晚9時10分），有社交媒體流傳影片顯示，事發前橋樑已出現搖擺不定的情況，橋上民眾亦緊抓兩側的網繩。英國廣播公司（BBC）報道，塌橋事件最少已造成132人死亡，另有超過177人獲救。新德里電視台（NDTV）其後報道，死亡人數已升至141人。

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古吉拉特邦（Gujarat）官員表示，塌橋時民眾正在慶祝排燈節，橋上聚集數百名民眾。死者中多數為婦女、兒童及長者。印度警方、軍隊及救災小組都已出動，救援工作持續了整夜。

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涉事橋樑建於19世紀英殖民地時期，高於墨丘河（Machchu river）河面230米，一周前完成修復重開不久。當地人稱其為Julto Pool，是一個受歡迎的旅遊景點。《路透社》引述目擊者Sukram報道，不少兒童作為遊客到當地慶祝排燈節，由於超載橋樑倒塌，一個接一個地倒下。

有影片拍到曾有男子大力搖橋

See how some people were trying to destroy the bridge,please take strict action @HMOIndia @NIA_India @GujaratPolice @AmitShah @narendramodi @rashtrapatibhvn @amitmalviya @bjp4india @republic @TimesNow @WIONews @ExSecular @AskAnshul @VHPDigital @TajinderBagga pic.twitter.com/Ko88DL6dcN — Sanjib (@Sanjib76837931) October 30, 2022

古吉拉特邦是印度總理莫迪（Narendra Modi）的家鄉，他形容事故是悲劇，並指對此感到悲痛，亦宣布會對遇難者家屬作出賠償。有意見質疑，橋樑重開前是否經安全檢查，當局已承諾全面調查。

古吉拉特邦是印度總理莫迪（Narendra Modi）的家鄉，他形容事故是悲劇，並指對此感到悲痛，亦宣布會對遇難者家屬作出賠償。有意見質疑，橋樑重開前是否經安全檢查，當局已承諾全面調查。

責任編輯：李俊儀