印度西部塌橋過百死多老弱婦孺 一周前修復完重開（第二版）

印度西部古吉拉特邦發生塌橋事件,造成逾百人死亡,印度官員透露死者中多數為老弱婦孺。據悉涉事橋樑建於19世紀,一周前經過修復重開。有目擊者表示,當時橋上民眾正在慶祝排燈節,不少人都是遊客。據報死亡數字其後已升至141人。

(第二版更新死亡數字)

事發於當地周日晚6時40分(香港時間夜晚9時10分),有社交媒體流傳影片顯示,事發前橋樑已出現搖擺不定的情況,橋上民眾亦緊抓兩側的網繩。英國廣播公司(BBC)報道,塌橋事件最少已造成132人死亡,另有超過177人獲救。新德里電視台(NDTV)其後報道,死亡人數已升至141人。

古吉拉特邦(Gujarat)官員表示,塌橋時民眾正在慶祝排燈節,橋上聚集數百名民眾。死者中多數為婦女、兒童及長者。印度警方、軍隊及救災小組都已出動,救援工作持續了整夜。

涉事橋樑建於19世紀英殖民地時期,高於墨丘河(Machchu river)河面230米,一周前完成修復重開不久。當地人稱其為Julto Pool,是一個受歡迎的旅遊景點。《路透社》引述目擊者Sukram報道,不少兒童作為遊客到當地慶祝排燈節,由於超載橋樑倒塌,一個接一個地倒下。

