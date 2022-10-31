▲ 【解構│龍湖】券商：創始人吳亞軍辭職對龍湖影響負面 料會帶來流動性壓力 一文看清券商對龍湖看法（不斷更新）

吳亞軍辭任龍湖集團 （00960） 主席，龍湖股價周一大跌逾四成，低見7.26元。券商均認為，吳亞軍因健康問題辭任令人意外，瑞銀指，吳亞軍辭職的消息對龍湖影響負面，因吳亞軍是龍湖的控股股東和創始人。

瑞銀指，憂慮吳亞軍的辭職可能會影響龍湖持份者的信心，並左右供應商、購房者和金融機構的看法，並可能會對龍湖帶來流動性壓力，估計龍湖股價受壓。瑞銀維持龍湖評級「中性」，目標價25.7元。

摩根士丹利稱，吳亞軍在周日的電話會議中，強調管理層變動已計劃已久的事情，而且龍湖多年來都是由一班獨立的專業管理層管理，龍湖的股東架構沒有改變，同時龍湖首席財務官指，截至9月底止，龍湖現金約765億元人民幣，重申第四季提前償還部分銀團貸款及美元債券計劃，並預期2022年盈利至少持平。

大摩維持龍湖「增持」評級，目標價26.97元。

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編輯：陳韻妍