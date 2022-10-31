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盧拉當選巴西新任總統 微弱優勢阻博索納羅連任

環球政治 11:00 2022/10/31

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巴西總統大選周日（30日）舉行第二輪投票，前總統盧拉以微弱多數優勢擊敗力爭連任的現任總統博索納羅，成功當選新任總統。盧拉發表勝利演説，承諾會團結目前分裂的國家。

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周日的次輪投票結果顯示，77歲的盧拉（Luis Inacio Lula da Silva）得票率為50.9%，以1.8個百分點的微弱優勢，擊敗得票率僅49.1%的博索納羅（Jair Bolsonaro）。

巴西最高選舉法院宣布盧拉當選新任總統，將於明年1月1日舉行就職典禮。

路透社分析指，雖然博索納羅組建了新的保守派聯盟，但他因帶領巴西對抗新冠疫情不力而備受譴責，今次投票結果反映選民不滿博索納羅的極右民粹主義。

盧拉屬左翼陣營，2003年至2010年期間擔任巴西總統。盧拉執政期間帶領國家經濟起飛，被視為巴西可與中國、俄羅斯及印度並列「金磚四國」的功臣。

不過盧拉2017年指控執政期間貪污，其後被法院判決罪名成立，曾入獄近兩年，其後被推翻罪名。

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盧拉同日晚發表勝利演説，向國民承諾他將會團結分裂的國家，確保巴西人放下本來不應拿起的武器。他也邀請國際社會與巴西合作保護亞馬遜雨林，及促進全球公平貿易。

盧拉表明自己不但會為投票給他的人工作，更是為了2.15億國民執政。他強調國家團結的重要性，表明沒有兩個巴西，巴西是一個民族及偉大的國家。

博索納羅過往曾聲稱，巴西的投票系統容易出現選舉欺詐情況，但周日選舉結果出爐後，他暫時未有發表類似言論。

路透社引述消息人士指，選舉當局準備讓博索納羅就結果提出異議，並做好安全準備，防止博索納羅的支持者發生衝突。

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責任編輯：鄭錦玲

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