【Twitter改革】Twitter擬修改用戶驗證過程　驗證功能或納入收費訂閱服務

▲ Elon Musk否認會為避免向員工支付股票獎勵而提前裁員。（法新社）

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）上周完成收購Twitter後，火速開除原CEO及CFO等高管。Elon Musk日前在Twitter上表示，Twitter仍會繼續進行改革，包括修改用戶驗證的過程，並考慮將用戶驗證功能，納入收費訂閱服務Twitter Blue之中。

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Twitter Blue於2021年6月推出，是該平台的首個訂閱服務，為用戶在每月訂閱的基礎上提供「獨家高級功能」，包括編輯帖文的功能。

據科技資訊平台《Platformer》報道，Twitter擬向獲官方驗證的藍色標記的用戶持有人收費，用戶需要以每月4.99美元（約40港元）訂閱 Twitter Blue，否則將失去該標記。

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否認提前裁員 是避免支付股票獎勵

此外，Elon Musk也否認會為避免向員工支付股票獎勵而提前裁員。由於Twitter員工將於11月1日獲得股票獎勵，如果在這天之前裁員，Elon Musk則可能避免支付這些獎勵。

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責任編輯：陳卓賢