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【金融峰會】巴克萊行政總裁將缺席金融峰會　另黑石總裁據報亦感染新冠病毒、改由CFO代替參會

Hot Talk 13:36 2022/10/31

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【金融峰會】巴克萊行政總裁將缺席金融峰會

香港金融峰會再失一名重量級嘉賓，據綜合本地傳媒及外電報道，原定會出席金融峰會的巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan臨時因工作安排而取消行程。巴克萊發言人表示，他的行程有變，本周將不會到訪亞洲。

根據香港金管局網站的行程，Venkatakrishnan原先就未安排會在峰會期間出席任何小組上發言。

與此同時，據《彭博》報道，黑石發言人指，公司總裁及營運總監（COO）Jonathan Gray感染了新冠病毒，將不再參加香港的金融峰會，改由首席財務官Michael Chae將代替參會，Gray原本將在一個小組討論會上談論全球不確定性的議題。

上周，花旗行政總裁Jane Fraser因新冠檢測陽性，表示不會參加峰會。她原定將在一個關於可持續金融的小組上發言。

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編輯：姚卓然

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