▲ 【金融中心】謝清海：只要全面通關，人才將會重新流入香港 「惠理不能忽略新加坡的財富管理行業機遇」

香港自疫情以來勞動人口流失逾20萬，與區內金融中心爭逐長短的議論聲此起彼落。香港防疫限制成為阻礙人才流入的主因之一，雖然香港已放寬入境限制至0+3，但進度仍較國外滯後，市場憂慮削弱競爭力，於全球金融中心指數，新加坡最新擠下香港，位列第三。

1980年代從馬來西亞赴港尋找機遇，被譽為股壇金手指的惠理集團 （00806） 主席謝清海接受本報訪問時認為，防疫限制不會長遠存在，疫情對香港的影響短暫及將逐漸消退，「只要全面通關，人才將會重新流入香港，因為香港基本上對內地及外地人士是具吸引力的地方」。同時，香港背靠中國，也享有大灣區的優勢，鑑於中國增長將仍然強勁，香港作為內地的橋樑，將是關鍵受惠者。

「香港和新加坡為互補多於競爭」

謝清海指，亞太地區有足夠空間讓香港及新加坡成為優秀的金融中心。對於兩者關係，他指，「香港和新加坡為互補多於競爭」，例如相比新加坡，香港股票市場規模大得多，日均成交量為新交所的16倍。

新加坡近年在財富管理領域上發展迅速，現時已有逾700間家族辦公室進駐，於6至7年前，則僅有少於100間，謝清海指形容這是令人欽佩的成就。

他指，如惠理的香港企業不能忽略新加坡的財富管理行業機遇，擴展也不應猶豫。惠理計劃將新加坡的員工人數翻倍至約20人，並有獨自的基金管理團隊服務當地市場，但強調香港仍是不可取替，仍是公司的主要營運總部，新加坡的營運會視為互補。

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記者：袁諾曦