【FinTech Week】陳茂波預錄影片發表演講　聲音略帶沙啞但精神不錯　「阿拉伯人的熱情好客讓我未能回港」

▲ 【FinTech Week】陳茂波預錄影片發表金融科技周開幕演講 聲音略帶沙啞但精神不錯

香港即日起舉行金融科技周FinTech Week,活動安排財政司司長陳茂波擔任首日開幕演講嘉賓,然而陳茂波上周出訪沙特阿拉伯期間感染新冠肺炎。陳茂波今日透過預錄演辭方式發表演講,他演講時聲音略為沙啞,但面容精神不錯。陳茂波表示,自己十分希望親自參與今次活動,笑言:「但很明顯,阿拉伯人的熱情好客讓我未能回港。」

正加強金融基礎設施 連通香港及世界

陳茂波表示,今年金融科技周邀得超過250位演講者,展示香港、亞洲和世界各地的最新情報洞察和金融科技機會,今次活動獲 500 多家參展商加入,並提供30項驗證。他稱,香港為開放市場、完善監管制度、法治、基礎設施以及資本和信息自由流動,當局正加強金融基礎設施,並且基於一國兩制原則,連通香港與國家和整個世界的資金。

他提到,當局正在向金融科技公司和研究機構提供補貼,允許他們與金融機構合作開發新的金融科技產品,同時與內地合作,幫助金融科技公司進行試點試驗。他稱,香港金融管理局已經開始為央行數碼貨幣CBDC做研究準備工作,今早當局就香虛擬資產的發展發表了政策聲明,涵蓋關於投資保護和試點項目以獲取投資保護以及虛擬資產帶來的技術收益和金融創新的願景法規。

陳茂波強調:「在許多方面,我們都在告訴世界,我們重新開始。(In many ways, we are telling the world that we are back in business.)」

