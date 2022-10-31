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【港股解構】「股壇金手指」謝清海：目前為30多年來最差市況、安全是重大憂慮　「許多認為正確的事情已不再正確」

股市 09:53 2022/10/31

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【港股解構】「股壇金手指」謝清海：目前為30多年來最差市況、安全是重大憂慮　「許多認為正確的事情已不再正確」

港股於金融海嘯後低位徘徊，有「股壇金手指」之稱的惠理集團 （00806） 聯席主席謝清海接受本報訪問時承認，30年投資生涯中未見過市場如此差，形容目前市況非常困難，未來宏觀局勢與過去大相徑庭，不能再單憑昔日的投資策略預估市場前景，亦不可忽視地緣政治風險對大市的影響力，更不應憧憬政府會放水救市。

大摩：三大因素導致短期不確定性增加　調低恒指及國指目標價13%【下一頁】

謝清海稱，「安全已是重大憂慮」，世界變得複雜，美國不再是唯一的超級大國，中國已經崛起，兩國陷入結構性糾紛。

「美國已向中國發動經濟戰，拜登政府宣布限制或停止向中國出售先進半導體……由於進入了地緣政治緊張主導的時代，也許我們30年來許多認為正確的事情已不再正確。」

不要再預期政府及央行將介入救市

謝清海曾經歷1998年及2008年金融危機，在投資市場上可謂身經百戰。他認為，過去危機對股市的影響約為6至9個月，不會持續太久，但現時全球通脹極其嚴重，環球央行大量「印銀紙」，截到去年底發達國家的貨幣供應自1996年底大增逾600%，故大家不要再預期政府及央行將介入救市。

「害怕錯過（FOMO，Fear of missing out）不再適用，反而可能會變成雙重損失（whipsawed，即高買低賣），建議現時投資策略是鎖定數個主要主題。」

【專訪全文可看此】

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記者：袁諾曦、陳韻妍

港股 貨幣政策 投資策略 謝清海 惠理集團（00806） 美國 地緣政治 海嘯 中國 金融

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