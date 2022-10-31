【FinTech Week】政府將就零售投資者買賣虛擬資產範圍展開公眾諮詢　另對引入相關ETF持歡迎態度

▲ 【加密貨幣】政府將就零售投資者買賣虛擬資產範圍展開公眾諮詢 另對引入相關ETF持歡迎態度

香港金融科技周（FinTech Week）10月31日至11月4日舉行，財庫局今發出有關香港虛擬資產發展的政策宣言，闡明政府的政策立場和方針，表明認為分布式分類帳技術（DLT）和Web 3.0有潛力成為金融和商業的未來，並將就零售投資者投資虛擬資產範圍展開公眾諮詢。

隨著虛擬資產進入Web3.0和元宇宙領域所帶來的未來機遇，當局認為虛擬資產在市場上已變得不可或缺。政府表示，現正與金融監管機構締造便利的環境，並會在法律和監管制度上配合，以提供便利的環境。

分布式分類帳技術（DLT）和Web 3. 0有潛力成發展趨勢

當局認同分布式分類帳技術（DLT）和Web 3. 0有潛力成為金融和商貿未來發展的趨勢， 只要得到妥善監管，這些技術將能夠提升效率和透明度，從而減少甚或解決目前在結算和支付等方面出現的問題。此外，監管機構就分銷虛擬資產相關產品、進行虛擬資產交易或提供有關虛擬資產的意見等方面，向銀行和金融機構提供指引，並加緊籌備新發牌制度。

財經事務及庫務局局長許正宇指，當局認為分布式分類帳技術（DLT）和Web 3.0有潛力成為金融和商業的未來，這些技術在適當監管下預期可以提升效率和透明度。政府準備就緒擁抱未來，歡迎金融科技和虛擬資業界和人才匯聚香港，並將致力在整個虛擬資產價值鏈上促進金融服務可持續發展。

將就零售投資者投資虛擬資產範圍展開公眾諮詢

當局又指，無論是機構投資者還是零售投資者的環球投資者，愈趨接受虛擬資產是一種可作投資配置用途的資產。證監會將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。

當局亦留意到，其他市場的零售投資者亦可經虛擬資產相關產品例如交易所買賣產品接觸虛擬資產。對於可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態度，證監會亦快將就此發出通函。

此外，在香港推出這些產品，可連繫虛擬資產業界與傳統金融機構，為投資者提供精心設計的產品，從而促進該行業在香港市場的整體發展。儘管如此，當局會對零售投資者的風險保持小心審慎的態度，加強投資者教育，確保訂有適當的監管安排。

研究推試驗計劃 發行NFT、數碼港元等

政府和監管機構正研究推出下列試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益，並嘗試把有關技術進一步應用於金融市場。這些試驗計劃包括為2022年香港金融科技周發行非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化及數碼港元。



另外，政府對於日後檢討代幣化資產的產權和智能合約的合法性，抱持開放態度，以便利其在香港的發展。而就穩定幣方面，金管局早在今年年初已針對有關議題發出討論文件，邀請有關人士就規管涉及支付用途的穩定幣的活動制訂風險為本、合乎比例和靈活的監管制度，並會稍後發布諮詢結果和下一步工作。

財政司司長陳茂波表示，政策宣言詳細解釋了的願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出的試驗計劃，並現已向全球市場清晰表達對於虛擬資產的政策立場，表明與全球虛擬資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。

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編輯：姚卓然