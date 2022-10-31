【港股市況】ATM造好、騰訊美團升7%　恒指午後升200點重上萬五關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，港股半日反彈逾百點。科技股造好，騰訊 （00700） 升逾4%；美團 （03690） 升近5%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%。內房下跌，其中龍湖 （00960） 挫近24%，三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌近6%。恒指低開32點，早段曾挫逾200點，低見14597點，其後反覆轉升，恒指半日反覆升131點，報14995點，成交689億元。科指升3.4%，報2920點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：234】中石油 （00857） 午後跌7%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾3%。

【13：24】友邦 （01299） 升逾3%；滙豐 （00005） 升1%；中移動 （00941） 跌0.6%；港交所 （00388） 跌逾1%。

【13：22】恒指升幅收窄至約100點，未能企穩15000點，報14974點，升111點。

【13：20】港交所 （00388） 逆市跌逾1%，破底低見211元。

【13：17】煤炭股逆市向下，神華 （01088） 跌逾1%；中煤能源 （01898） 跌近3%；兗礦能源 （01171） 跌近7%。

【13：15】大市升勢略為回順，最新升約150點，報15013點。

【13：10】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾7%，高見179.4元。

【13：09】【FinTech Week】證監會梁鳳儀：三方面研究放寬散戶參與虛擬資產交易 促香港成另一提供比特幣ETF主要市場

【13：08】龍湖 （00960） 跌幅午後再收窄至18%，報10.66元。

【13：06】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%。

【13：05】港股午後升幅擴大至200點，重上15000點關口，報15067點，升204點；科指升4.4%，報2947點。

【13：04】吉利 （00175） 午後短綫拉升，股價升3%，高見8.73元。

【13：02】濠賭股低開高走，其中銀娛 （00027） 轉升3%，金沙 （01928） 升半成。出入境管理局決定，自11月1日起在全國公安機關出入境窗口啟用智能簽注設備，受理內地居民赴澳門旅遊簽注申請。

【13：00】恒指午後初段升約120點，報14983；科指升3.4%，報2916點。

【12：40】【內股危機】龍湖獲大股東斥2859萬元場內增持股份 並提前償還2023年到期之部份銀團貸款

【12：10】【吉利175】吉利建議分拆極氪獨立上市 惟未定上市地點、發行規模

【12：00】恒指半日反覆升131點，報14995點，成交689億元。科指升3.4%，報2920點。科技股造好，騰訊 （00700） 升逾4%；美團 （03690） 升近5%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%。內房下跌，其中龍湖 （00960） 挫近24%，三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌近6%。

【11：59】【AAPL】富士康鄭州廠爆疫、據報11月iPhone產量減三成 轉而提升深圳廠區產能

【11：45】【HIBOR】與樓按相關的1個月HIBOR連升14日 見3.17厘創14年高

【11：33】【FinTech Week】鄭志剛：香港擁抱三大機遇、料成獨一無二的虛擬資產中心 「羅馬並非一日建成」

【11：30】內地股市個別發展，上證跌0.03%；深證升0.7%；創業板指升1.5%。

【11：15】大市一度重上15000點，高見15026點，最新報14972點，升109點。科指升3.3%，報2917點。

【11：14】【FinTech Week】余偉文： 目標年內推首批代幣化綠色債券 香港有潛力發展虛擬資產生態圈

【11：05】比亞迪電子 （00285） 升幅擴大至16%，高見23.3元。

【11：04】【解構│龍湖】券商：創始人吳亞軍辭職對龍湖影響負面 料會帶來流動性壓力 一文看清券商對龍湖看法（不斷更新）

【10：59】恒指升幅收窄，最新升約22點，報14885點；科指升2.6%，報2894點。

【10：54】中石油 （00857） 跌幅擴大至逾6%，中海油 （00883） 跌逾2%；中石化 （00386） 跌逾3%。

【10：48】滙豐 （00005） 升逾1%；友邦 （01299） 升近3%；港交所 （00388） 則跌近1%。

【10：44】【金融峰會】巴克萊行政總裁將缺席金融峰會

【10：41】新東方在綫 （01797） 逆市跌近9%，低見36.75元。

【10：38】三桶油逆市下跌，中石油 （00857） 跌5%，低見3.1元，中海油 （00883） 跌0.8%，中石化 （00386） 跌3%。

【10：35】龍湖 （00960） 今早曾挫逾四成，破底低見7.26元，最新跌近24%，報10元。

【10：33】大市最新升逾百點，恒指報14977點，升114點；科指升3.4%，報2917點。

【10：32】美團 （03690） 升逾5%，騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【10：25】【金融中心】謝清海：只要全面通關，人才將會重新流入香港 「惠理不能忽略新加坡的財富管理行業機遇」

【10：23】瑞聲 （02018） 股價逆市升近一成，高見14.08元。

【10：21】大市最新再度轉跌約57點，報14806點；科指升1.3%，報2858點。

【10：13】【業績｜內房】萬科插8% 第三季淨利潤少賺約14%

【10：11】體育用品股下跌，李寧 （02020） 、安踏 （02020） 跌逾4%，特步 （01368） 跌近5%。

【10：10】【業績│油股】中石化挫4%創七個月低 受累煉化業務虧損、上季純利大減38%至128億人幣 啟動境內外股份回購

【10：06】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾1%。另外，美高梅 （02282） 、永利 （01128） 跌近2%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾2%。

【澳門疫情】美獅美高梅娛樂場莊荷確診、職員及住客就地隔離 全澳3日每天一快測

【10：04】【FinTech Week】陳茂波預錄影片發表演講 聲音略帶沙啞但精神不錯 「阿拉伯人的熱情好客讓我未能回港」

【10：03】【業績】比亞迪電子大升一成 首九個月溢利大跌43% 營業額按年升8%

【10：01】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【09：59】恒指轉升約17點，報14880點；科指升2.3%，報2887點。

【09：57】騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升近2%，阿里巴巴 （09988） 升近1%。

【09：54】【港股解構】「股壇金手指」謝清海：目前為30多年來最差市況、安全是重大憂慮 「許多認為正確的事情已不再正確」

【09：53】大市跌幅收窄至50點內，報14820點，跌42點。科指升1.8%，報2871點。

【09：52】藥明生物 （02269） 股價跌逾7%，破底低見35.2元。

【09：50】比亞迪 （01211） 績後逆市造好，股價升逾4%高見173.4元。

【09：47】【加密貨幣】政府將就零售投資者買賣虛擬資產範圍展開公眾諮詢 另對引入相關ETF持歡迎態度

【09：45】ATM逆市向好，騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，美團 （03690） 升0.4%。

【09：41】贛鋒鋰業 （01772） 績後逆市向好，升0.6%高見53.45元。

【電動車電池】贛鋒鋰業第三季淨利潤按年勁增6倍

【09：39】恒指開市後曾跌最多265點，低見14597點，最新跌勢略為喘定，報14702點，跌160點。科指轉升近1%，報2849點。

【09：33】大市跌幅擴大至逾200點，報14599點，跌264點。

【09：32】內房股下挫，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾4%；碧桂園 （02007） 挫近9%；雅居樂 （03383） 跌逾7%；龍湖 （00960） 大挫37%。

【中國女首富】龍湖主席吳亞軍因年齡及身體原因辭任 身家較去年蒸發6成

【09：30】【恒大汽車】恒馳5已正式交付 首批100部

【09：30】港股開市後跌逾百點，恒指報14717點，跌145點；科指跌0.3%，報2815點。

【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逆市向上，分別升0.5%及0.2%，比亞迪 （01211） 績後升逾1%；金沙 （01928） 跌逾4%，恒指低開32點，開報14830點，科指升0.2%，報2828點。

【業績｜電動車】比亞迪第三季純利按年急增3.5倍 增速較上半年再加快

【09：13】期指開報14964點，升73點。

【09：00】鳳祥股份 （09977） 復牌。

【08：58】永泰生物 （06978） 公布短暫停牌。

【08：51】【港交所388】港交所今恢復恒指期貨產品市調機制

【08：49】齊合環保 （00976） 公布短暫停牌，以待根據香港公司收購及合併守則刊發公告，其內容構成公司的內幕消息。

【08：49】松齡護老集團 （01989） 開市前公布停牌。

【08：43】【業績｜紙業股】晨鳴紙業第三季少賺近94% 遭售價下降、原材料價格上漲夾擊

【08：37】恒指黑期升約177點，報15007點；道指期貨跌20點，報32876點。

【08：24】【業績│醫藥股】復星醫藥首三季按年少賺31.2% 受累BioNTech股價下跌

【08：14】【航運股】中遠海控吸母企之上港股份及廣州港股權 斥資共197億人幣

【08：00】【新股IPO】天然氣營運商交運燃氣1407今日起招股 一手入場費約3273元

【07：45】港股ADR收報14960點，升97點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報40.71元，較港收市價高0.66元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報202.75元，較港收市價高1.95元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.54元，較港收市價高0.79元或1.3%。

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【07：30】美股上周五開市後向好，美國聯儲局11月議息前最後一個重磅數據，美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%。核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%。道指承數據造好。道指開市後愈升愈有，一度升856點，逼近32900關，收升828點或2.59%，報32861點；納指升309點或2.87%，報11102點；標指重上3900關，升93點或2.46%，報3901點。

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責任編輯︰梁浩碩