【港股市況】恒指黑期升約177點　道指期貨跌20點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料反彈高開約97點，恒指料開報14960點。滙豐 （00005） ADR折合報40.71元，較港收市價高0.66元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報202.75元，較港收市價高1.95元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.54元，較港收市價高0.79元或1.3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：00】鳳祥股份 （09977） 復牌。

【08：58】永泰生物 （06978） 公布短暫停牌。

【08：51】【港交所388】港交所今恢復恒指期貨產品市調機制

【08：49】齊合環保 （00976） 公布短暫停牌，以待根據香港公司收購及合併守則刊發公告，其內容構成公司的內幕消息。

【08：49】松齡護老集團 （01989） 開市前公布停牌。

【08：43】【業績｜紙業股】晨鳴紙業第三季少賺近94% 遭售價下降、原材料價格上漲夾擊

【08：37】恒指黑期升約177點，報15007點；道指期貨跌20點，報32876點。

【08：24】【業績│醫藥股】復星醫藥首三季按年少賺31.2% 受累BioNTech股價下跌

【08：14】【航運股】中遠海控吸母企之上港股份及廣州港股權 斥資共197億人幣

【08：00】【新股IPO】天然氣營運商交運燃氣1407今日起招股 一手入場費約3273元

【07：45】港股ADR收報14960點，升97點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報40.71元，較港收市價高0.66元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報202.75元，較港收市價高1.95元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.54元，較港收市價高0.79元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五開市後向好，美國聯儲局11月議息前最後一個重磅數據，美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%。核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%。道指承數據造好。道指開市後愈升愈有，一度升856點，逼近32900關，收升828點或2.59%，報32861點；納指升309點或2.87%，報11102點；標指重上3900關，升93點或2.46%，報3901點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩