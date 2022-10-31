▲ 【新股IPO】天然氣營運商交運燃氣1407今日起招股 一手入場費約3273元

交運燃氣 （新上市編號︰01407） 今日（10月31日）起至11月7日招股。天然氣營運商交運燃氣計劃發行1.1億股，一成於香港作公開發售，集資最多1.78億元，招股價範圍介乎1.42元至1.62元，每手2000股，一手入場費3272.65元。交運燃氣預期將於11月16日掛牌。

交運燃氣於山東省濰坊巿高密市運營，涉區內70%特許經營權；有效期自2009年8月18日起30年期，自以下各項產生收益：（i）銷售管道天然氣，主要透過其城市管道網絡向經營區域內的管道天然氣終端用戶銷售；（ii）在其壓縮天然氣及液化天然氣加氣站銷售壓縮天然氣及液化天然氣；（iii）提供建設及安裝服務；及（iv）銷售燃氣器具。

2022年首4個月，收益1.58億元人民幣，按年增長16.4%；公司擁有人應佔溢利及全面收益總額1131.8萬元人民幣，倒退25.8%。

所得款項淨額作約48.5%，將用於通過其經營區域內建設約101.0公里的新中壓管道擴張其管道天然氣銷售業務；20.5%用於升級其約43.4公里的城市管道網絡；6.9%用於為經營區域內超過19,500個家庭將現有燃氣錶更換為金卡錶；14.1%用於建設合共約18.0公里的管道天然氣終端用戶管道，並將該等管道連接至其城市管道網絡以實踐清潔能源村莊項目；10%用作營運資金及其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩