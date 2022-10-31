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【航運股】中遠海控吸母企之上港股份及廣州港股權　斥資共197億人幣

股市 08:14 2022/10/31

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【航運股】中遠海控增持母企之上港股份及廣州港　斥資共197億人幣

中遠海控 （01919） 公布，向其間接控股股東中遠海運購入34.76億股上港股份（滬：600018），總代價為189.4億元人民幣（約208.4億港元），公司指，總代價將全數由公司的自有資金或自籌資金撥付，而收購上港股份的代價即每股5.45元人民幣（約每股6港元）溢價約3.4%。

公司目前直接持有14.4億股上港股份，約佔上港股權的0.62%。收購上港股份交割後，公司將直接持有36.2億股上港股份，約佔上港股權的15.55%。上港將不會成為公司的附屬公司，且其財務報表將不會綜合入賬至財務報表。

同時，中遠海控又購買2.44億股廣州港（滬：601228）股份，總代價為7.78億元人民幣（約8.57億港元），收購廣州港股份的代價（即每股3.19元人民幣， （相等於約每股3.51港元）溢價約0.95%，總代價將全數由本集團的內部資源撥付。目前公司間接擁有2.46億股廣州港股份，佔廣州港股權約3.27%。收購廣州港股份交割後，公司將直接及間接持有4.9億股廣州港股份，約佔廣州港股權的6.50%。

至於中遠海運集運的全資附屬公司COSCO MERCURY造船交易方面，COSCO MERCURY買方與大連中遠 海運川崎（作為建造商）就建造五艘COSCO MERCURY船舶按大致相同條款訂立五份COSCO MERCURY造船合約，每艘COSCO MERCURY船舶的價格為2.4億美元（相等於約18.7億港），而合共五艘COSCO MERCURY 船舶的總價格為11.99億美元（約93.5億港元）。

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編輯：姚卓然

 

收購 A股 廣州港（滬：601228） 港股 航運 航運股 中遠海控（01919）

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