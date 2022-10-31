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【著數優惠】61折搶購沙田凱悅酒店雙人下午茶 朱古力四重奏X柑橘主題 低至每位$149

理財智慧 08:00 2022/10/31

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High Tea一向是女生的最愛，配上環境優美的酒店，是不少人跟知己閒時放鬆的好去處。位於香港沙田凱悅酒店大堂層的咖啡廳最近推出「朱古力四重奏 X 柑橘下午茶」，客人可在城中的都市綠洲品味悠然時光。

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朱古力及柑橘是公認的天作之合，朱古力的軟滑苦甜巧妙地平衡柑橘類水果的酸度，以上「朱古力四重奏 X 柑橘下午茶」以四種不同口味的朱古力，搭配清新的柑橘類水果製作出一系列可口美點，讓人無法抗拒。

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒


精選美點包括：甜點 - 推薦香檳白朱古力、柚子忌廉牛奶朱古力千層蛋糕、紅寶石軟心朱古力、黑朱古力橙榛子慕絲蛋糕；鹹點 - 煙三文魚配魚子醬、迷你漢堡香辣雞、柑桔忌廉芝士三文治。

 

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【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘，詳見【下一頁

KKday將於今天（31日）中午12時推出以上朱古力四重奏 X 柑橘雙人下午茶優惠，低至61折可以享受以上雙人下午茶，每位價錢低至164元。

【限量搶 – 低至 61 折】朱古力四重奏 X 柑橘雙人下午茶 
KKday 優惠：星期一至五（公眾假期除外）328元/組，人均 164元/位 優惠連結：請按此
(原價: 537元/組，已包括加一服務費)

【假日好去處】避風塘主題區「秋季嘉年華」開鑼 四大特色活動一覽 同場加映傳統水上人嘆歌表演，詳見【下一頁


優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 10 月 31 日 12:00 至 11 月 9 日 23:59
用餐日期：2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 30日
用餐時間：星期一至五 15:00 – 17:00 （公眾假期除外）
地址：新界沙田澤祥街 18 號，香港沙田凱悅酒店大堂層

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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責任編輯：陳詠妍

 

 

 

 

 

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