【外圍一周前瞻】觀望聯儲局及英倫銀行議息　料齊加息75點子　美非農就業人口增長料放緩（附表）

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【電動車電池】贛鋒鋰業第三季淨利潤按年勁增6倍
本周觀望美國聯儲局及英倫銀行議息結果，料美國將第四次加息75點子，推升終端利率至4厘水平，而英國通脹已突破10%，市場預期英倫銀行加息步伐亦會加大至75點子，將利率推升至3厘。
另一方面，美國重磅數據－10月非農就業人口亦在本周出台，料人口增長放緩，有望支持未來加息步伐放緩預期。
高盛經濟師最新指，預測儲局12月加息50點子，明年2月及3月各加息25點子，料到明年3月聯邦基金利率將升到4.75厘至5厘，較此前預測高25點子，主因通脹高得令人不適、為經濟降溫，以及避免金融環境過早放鬆。
美股上周反彈，道指大升5.7%，月內累升逾4000點，而納指及標指上周升2.2%及4%，連升兩周。
Carson Group首席市場投資策略師Ryan Detrick表示，今年10月為道指史上最好的月份之一，據過去經驗，單月大幅變動發生在熊市結束時。他又指，雖然有重磅股的業績遜色，但大部分中型及小型股的盈利表現仍佳。
業績期已過一半，本周宜重點留意AMD、bp、輝瑞、高通、Estee Lauder、星巴克等。據Refinitiv數據指，標指中有263間公布已公布第三季業績，當中有73%的業績好過市場預期。
|外圍本周重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|31/10/2022
|歐元區10月核心通脹年率初值
|4.8%
|4.8%
|業績：恩智浦（美：NXPI）（盤後）
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|1/11/2022
|澳洲央行利率
|2.85厘
|2.6厘
|美國10月ISM製造業PMI
|49.9
|50.9
|業績：SoFi（美：SOFI）、Uber（美：UBER）、輝瑞（美：PFE）、英國石油（美：BP）、超微（美：AMD）（盤後）、Airbnb（美：ABNB）（盤後）
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|/
|2/11/2022
|美國10月ADP就業人數
|19萬
|20.8萬
|業績：雅詩蘭黛（美：EL）、葛蘭素史克（美：GSK）、Roku（美：ROKU）（盤後）、高通（美：QCOM）（盤後）
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|/
|3/11/2022
|美國聯邦基金利率
|3.75厘至4厘
|3厘至3.25厘
|英倫銀行基準利率
|3厘
|2.25厘
|美國首次申領失業救濟金人數
|22萬
|21.7萬
|美國連續申領失業救濟金人數
|145萬
|143.8萬
|9月美國貿易收支
|－721億美元
|−674億美元
|業績：Moderna（美：MRNA）、PayPal（美：PYPL）（盤後）、Coinbase（美︰COIN）（盤後）、星巴克（美：SBUX）（盤後）
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|4/11/2022
|美國10月非農就業人數
|20萬
|26.3萬
|美國10月失業率
|3.6%
|3.5%
|美國平均時薪（按月）
|0.3%
|0.3%
|業績：好時（美：HSY）
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編輯：袁諾曦