【外圍一周前瞻】觀望聯儲局及英倫銀行議息　料齊加息75點子　美非農就業人口增長料放緩（附表）

▲ 觀望聯儲局及英倫銀行議息 料各加息75點子 美非農就業增長料放緩

本周觀望美國聯儲局及英倫銀行議息結果，料美國將第四次加息75點子，推升終端利率至4厘水平，而英國通脹已突破10%，市場預期英倫銀行加息步伐亦會加大至75點子，將利率推升至3厘。

另一方面，美國重磅數據－10月非農就業人口亦在本周出台，料人口增長放緩，有望支持未來加息步伐放緩預期。

高盛經濟師最新指，預測儲局12月加息50點子，明年2月及3月各加息25點子，料到明年3月聯邦基金利率將升到4.75厘至5厘，較此前預測高25點子，主因通脹高得令人不適、為經濟降溫，以及避免金融環境過早放鬆。

美股上周反彈，道指大升5.7%，月內累升逾4000點，而納指及標指上周升2.2%及4%，連升兩周。

Carson Group首席市場投資策略師Ryan Detrick表示，今年10月為道指史上最好的月份之一，據過去經驗，單月大幅變動發生在熊市結束時。他又指，雖然有重磅股的業績遜色，但大部分中型及小型股的盈利表現仍佳。

業績期已過一半，本周宜重點留意AMD、bp、輝瑞、高通、Estee Lauder、星巴克等。據Refinitiv數據指，標指中有263間公布已公布第三季業績，當中有73%的業績好過市場預期。

外圍本周重點數據 日期 項目 預測 前值 31/10/2022 歐元區10月核心通脹年率初值 4.8% 4.8% 業績：恩智浦（美：NXPI）（盤後） / / 1/11/2022 澳洲央行利率 2.85厘 2.6厘 美國10月ISM製造業PMI 49.9 50.9 業績：SoFi（美：SOFI）、Uber（美：UBER）、輝瑞（美：PFE）、英國石油（美：BP）、超微（美：AMD）（盤後）、Airbnb（美：ABNB）（盤後） / / 2/11/2022 美國10月ADP就業人數 19萬 20.8萬 業績：雅詩蘭黛（美：EL）、葛蘭素史克（美：GSK）、Roku（美：ROKU）（盤後）、高通（美：QCOM）（盤後） / / 3/11/2022 美國聯邦基金利率 3.75厘至4厘 3厘至3.25厘 英倫銀行基準利率 3厘 2.25厘 美國首次申領失業救濟金人數 22萬 21.7萬 美國連續申領失業救濟金人數 145萬 143.8萬 9月美國貿易收支 －721億美元 −674億美元 業績：Moderna（美：MRNA）、PayPal（美：PYPL）（盤後）、Coinbase（美︰COIN）（盤後）、星巴克（美：SBUX）（盤後） / / 4/11/2022 美國10月非農就業人數 20萬 26.3萬 美國10月失業率 3.6% 3.5% 美國平均時薪（按月） 0.3% 0.3% 業績：好時（美：HSY） / /

相關文章：

【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter 通用汽車隨即停止投放廣告

【全球經濟】瑞銀CEO：料聯儲局將加息至5厘 美國或會出現輕微衰退

編輯：袁諾曦