【網絡安全】港企網絡事故數目為亞太區最少　專家：或有漏報

▲ Kroll網絡風險管理副董事總經理林永雄（右）表示，本港網絡安全事故數量為亞太區中最少，主要的原因可能是漏報。

網絡攻擊屢見不鮮，但本地企業組織又是否已準備好？網絡風險及安全顧問公司Kroll最新調查發現，本港企業所報告的網絡事故數字為亞太區最少，當中有何原因？有專家認為，港企事故數字低，並不代表港企保安防範意識夠高，而是因本港未有清晰指引和法例為「網絡事故」作定義，導致有部分企業未有提交報告。

【網絡安全】釣魚攻擊仍是首要威脅 4成港企明年增20%網絡安全預算

【雲端部署】銀行、零售業加速「上雲」解人才荒 跨系統整合節省遷移數據時間

Kroll今年3至4月委託Opinium向700名資訊科技、風險、保安和法律專業領域的決策者作出調查，他們平均分布在7個亞太區市場，包括香港、新加坡、澳洲等，並在今日（31日）發布最新的《亞太區網絡安全事故應變報告2022》，探討企業目前所面對的網絡攻擊及應變情況。

報告指出，平均有59%受訪亞太區機構表示，最近曾遭受導致資料外洩的網絡安全事故。其中位於馬來西亞（76%）、菲律賓（75%）及澳洲（72%）的機構所遇到網絡事故比例最高，而本港企業所報告的網絡事故數字為亞太區最少（43%）。

Kroll亞太區網絡風險管理董事總經理鄭國誠（Paul Jackson）認為，本港企業近年對網絡保安的關注度增加，了解到一旦遭到黑客攻擊，不但會癱瘓運作，更會造成不可估量的損失，甚至倒閉。

他引述報告指，惡意軟件為香港網絡安全事故的首要元兇。有68%受訪港企憂慮，網絡攻擊會造成數據損失，而最終只有40%港企出現相關情況；也有57%受訪企業擔心聲譽受損，但實際受影響只有16%。鄭國誠坦言：「有憂慮是好事，因為防範意識會更高。企業應考慮擴大對網絡專業知識的投資，網絡安全事故一定會發生，只是不知『何時』，而非『會否』發生的僥倖心態做好準備。」他補充，香港是亞太地區中，最多企業已制定相關應變計劃，情況較新加坡及日本理想。

網絡事故定義存分歧 及缺乏意識

不過，Kroll網絡風險管理副董事總經理林永雄（Neo）就認為，本港情況看似比其他地區理想，但絕不能掉以輕心：「雖然數字較低，但並非代表香港企業的防範意識夠高，而是因有部分企業漏報。」

他解釋，由於本港對網絡事故的定義仍存分歧，企業對事故發生缺乏意識。舉例，業界會認為當發現惡意軟件，已算是一宗網絡事故；但香港一般人理解的定義會是惡意軟件已進行攻擊，出現嚴重損失，才屬於網絡事故。

警惕防範外 也應看重後續應對方案

他也提及，本港目前未有法例要求機構遭受網絡攻擊時，須作出調查及呈報，也可能是本港所呈報事故數目較其他市場少的箇中原因。例如早前有酒店集團電腦系統被入侵，超過29萬客人資料外洩，就未有即時通報。Neo直言，港府可參考新加坡個人資料保護委員會、歐盟《一般資料保護規範》（GDPR）等做法，加速完善法律，否則對企業沒有阻嚇性。若相關情況持續，受影響的不止是企業，而是全港市民。

此外，兩人均指出，要將損失降到最低，企業除了警惕防範外，後續應對及後備方案也相當重要。Neo表示，目前有不少中小企資源有限，難以聘請資訊安全總監（CISO），因此選擇採用第三方供應商提供服務。但他提醒企業必須留意合約內容是否包括後備方案，「有部分服務只包含監測及收集有限資訊，而未有覆蓋應對計劃，最終損失同樣相當慘重。」

【數據安全】多間企業現數據洩露事件 澳洲擬提高罰金至3.85億元

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：