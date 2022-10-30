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【MPF】積金局：拖欠強積金供款情況增加　推新措施對付違規個案

Hot Talk 21:11 2022/10/30

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【MPF】積金局：拖欠強積金供款情況增加　推新措施對付違規個案

積金局主席劉麥嘉軒在網誌表示，過去3年，積金局發出的付款通知書數目持續上升，由疫情前，即2019-20年度約 26萬張，升22%至 2021-22年度的近 32 萬張。今個年度首6個月，即由4月至9月，該局已發出超過 17 萬張付款通知書，按月平均為2.85萬張，比過去3年為高，反映僱主拖欠強積金供款的情況自疫情開始以來有上升。

她指，於2021-22年度，積金局成功為超過 8 萬名僱員追討約1.4億拖欠供款及附加費。而2022-23年度首6個月（今年4月至9月）成功為超過5萬名受影響僱員追討約共8,400萬拖欠供款及附加費。

她稱，若拖欠供款個案涉及僱主清盤或破產，積金局會為受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明。如其後收到清盤人分派的款項，該局會經強積金受託人存入受影響僱員的強積金帳戶。此外，積金局亦推出新措施對付違規個案。該局已要求強積金受託人完成處理僱主供款後 ，須以電郵通知計劃成員。積金局亦準備延長熱線服務時間。未來，當積金易平台啟用後，該局可透過平台直接收到拖欠供款報告，屆時便可更快捷、更針對性採取執法。

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編輯：胡學能

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