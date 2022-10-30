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【航空股】內地三大航空第3季共虧損逾241億元人民幣　東航蝕最甘

股市 20:05 2022/10/30

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國航 （00753） 、東航 （00670） 、南航 （01055） 等內地三大航空公司今年第三季全部錄得按年虧損，季內合共虧損241.5億元人民幣，當中，東航按年由盈轉虧且虧損最多，達93.8億元人民幣，國航、南航季內分別虧損86.7億元人民幣、61億元人民幣。

東航今年首9個月，歸屬於上市公司股東的淨虧損281.2億元人民幣，東航指，主要是由於受新冠肺炎疫情影響，客運市場需求下降，總體運力減少，同時航油價格居於高位，航油成本按年大幅增長，人民幣貶值帶來滙兌損失等因素，經營業績下降。東航第3季營業收入近165億元人民幣，按年跌7.3%。

國航第3季營收按年降8.4%至181.4億元人民幣，且按年轉錄虧損，國航指，主要受國內疫情多點散發、航油價格攀升、滙率波動等因素的綜合影響。南航同期營收則按年升9%至293.4億元人民幣。

相關文章：

【解碼｜航空股】滙豐研究削內地三大航空目標價9%至38%　國航評級降至「減持」、目標價4.1元

【航空股】國航東航南航預告巨虧　料上半年合共虧損最多526億人幣

編輯：胡學能

港股 中國東方航空（00670） 中國國航（00753） 南方航空（01055） 營收 航空 人民幣

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