【南韓人踩人】全國大型活動取消 商舖移除萬聖節裝飾

南韓梨泰院上周六（29日）因萬聖節慶祝，釀成多人死亡的人踩人事故，成為當地史上最嚴重人踩人事故。南韓總統尹錫悅宣布全國哀悼，地方官員紛紛取消大型活動安排。南韓民間商舖亦取消萬聖節相關慶祝活動，據報紛紛移除相關宣傳。

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尹錫悅表示，南韓進入全國哀悼期直至11月5日，並下令政府建築物及公眾地方下半旗致哀。南韓官方及民間取消多項安排，財政部取消外媒新聞發布會，而地方官員亦紛紛取消萬聖節派對等大型活動，包括南韓最大購物節開幕儀式。

南韓釜山原定周日（30日）晚上將會舉行大型南韓流行音樂活動，當局料約4萬人參加，主辦方亦宣布取消。首爾鐘路區政府亦指，已取消或延遲多個原定於未來數周舉行的活動及慶典。

由三星物產公司（Samsung C&T Corp .） 及樂天集團（Lotte Group）合營的龍仁市愛寶樂園（Everland）及位於首爾的樂天世界（Lotte World）亦宣布，取消原定11月整個月舉行的萬聖節主題巡遊及煙花匯演。南韓樂高樂園亦同樣叫停萬聖節活動。

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南韓最大娛樂公司SM ENTERTAINMENT 原定亦將舉行公司萬聖節派對，並於晚上直播，受事件影響亦宣布取消。南韓人氣男子組合BTS成員Jin亦宣布，將延遲發布其首個個人單曲The Astronaut，其後宣傳活動亦一併延遲。

南韓星巴克公司及部分百貨公司亦宣布，停止萬聖節相關促銷活動。國際時尚品牌Gucci原定周二（11月1日）舉行時裝秀，亦宣布取消。《韓聯社》報道，南韓大部分商店都已取消萬聖節活動，並移除相關裝飾及宣傳單張。

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責任編輯：李俊儀