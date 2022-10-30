【烏克蘭戰爭】國泰航空從紐約赴港航班將復經俄羅斯空域　國泰：安全及最便捷直航體驗

▲ 【烏克蘭戰爭】國泰航空從紐約赴港航班將復經俄羅斯空域

國泰航空 （00293） 將從11月開始，從紐約飛往香港的航班採用北極航道，意味國泰航班會重新飛越俄羅斯領空。國泰航空解釋，安排是因應由北美東岸來港航班受強逆風及載荷限制，而目前其他主要國際航空公司亦有航班飛越俄羅斯空域，亦沒有任何制裁措施禁止國泰航空飛越俄羅斯空域，做法亦完全符合適用的制裁措施規定。

國泰航空向本報表示，北極航道為從北美東岸飛往香港的旅客提供安全及最便捷的直航飛行體驗，讓航空公司提高接載旅客及運送寄艙行李能力，更可免卻航班需中途停站和更換機組人員，以符合強制的飛行時數規定。若航班需要中途降落其他機場，乘客的旅程需至少要延長四小時。

公司續指，經由北極航道運作的航班會飛越俄羅斯遠東地區，遠離俄羅斯西部及烏克蘭，距離達5,000多公里。

烏克蘭戰爭爆發後停飛俄羅斯領空

俄羅斯及烏克蘭今年2月爆發戰爭後，國泰決定暫停飛越俄羅斯領空，從紐約甘迺迪國際機場（JFK）飛抵香港的航班曾改用其他航道，其一路線經大西洋、英國、南歐和中亞等地，走線距離由1.5萬公里增至1.66萬公里，創全球最長的直航航線紀錄，引起外界留意。

不過國泰航空表示，最近僅運作兩班由紐約到香港的跨大西洋航班。

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編輯：胡學能