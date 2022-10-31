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碧咸大仔同老婆相戀3周年 浪漫表白「今生不能沒有你」

環球社會熱點 08:05 2022/10/31

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碧咸大仔Brooklyn今年與美國演員女友Nicola Peltz，展開甜蜜的新婚生活。近日正好是兩人的相戀3周年紀念，Brooklyn在社交平台出文向老婆表白，稱兩人猶如相識一輩子，更指「今生不能沒有你」。

英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學 【下一頁】

Brooklyn上周六（29日）在Instagram發文，慶祝與老婆Nicola Peltz拍拖3周年。Brooklyn指難以相信已經過去3年，感覺自己好像與Nicola相識一世，更浪漫地向Nicola表白，

「今生不能沒有你。」
（could not live this life without you.）

碧咸嫂清老公字母紋身 澄清純為美觀 【下一頁】

Nicola除了在丈夫帖文以一排愛心回應丈夫的告白，亦在個人帳戶曬出多張與Brooklyn在3年戀愛間拍攝的照片，同樣向丈夫表白，

「我每天愛你多一些，有你成為我丈夫非常幸運。」
（I fall more in love with you every day. I'm so lucky I have you as my husband.）

    點擊圖片放大
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雖然Brooklyn夫婦婚後似乎十分甜蜜，但早前曾傳出Nicola與奶奶維多利亞（Victoria Beckham）婆媳不和，直至今年雙方在維多利亞的巴黎時裝秀會面才打破傳聞。

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責任編輯：吳漢培

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