碧咸大仔同老婆相戀3周年 浪漫表白「今生不能沒有你」

碧咸大仔Brooklyn今年與美國演員女友Nicola Peltz,展開甜蜜的新婚生活。近日正好是兩人的相戀3周年紀念,Brooklyn在社交平台出文向老婆表白,稱兩人猶如相識一輩子,更指「今生不能沒有你」。

Brooklyn上周六(29日)在Instagram發文,慶祝與老婆Nicola Peltz拍拖3周年。Brooklyn指難以相信已經過去3年,感覺自己好像與Nicola相識一世,更浪漫地向Nicola表白,

Nicola除了在丈夫帖文以一排愛心回應丈夫的告白,亦在個人帳戶曬出多張與Brooklyn在3年戀愛間拍攝的照片,同樣向丈夫表白,

「我每天愛你多一些,有你成為我丈夫非常幸運。」

(I fall more in love with you every day. I'm so lucky I have you as my husband.)