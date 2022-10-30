【南韓人踩人】多數遇難者因窒息而死 專家指心肺復甦無效

南韓首爾的梨泰院上周六（29日）夜晚發生人踩人事件，導致逾150人死亡，成南韓歷史上最嚴重人踩人事故。有南韓專家接受訪問指，大部分遇難者因窒息太久，心臟驟停而死。亦有南韓專家指，救護人員趕到現場時多數傷者已停止心跳，心肺復甦法急救亦已無效。

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首爾大學附屬醫院急診醫學科教授洪基正有參與現場救援工作，並在接受《韓聯社》訪問時表示，由於是大規模人踩人事故開始救援時很多人已經窒息而死，心肺復甦已經無效。他認為大多數遇難者，是因為窒息造成的創傷性心臟驟停而死。

其同事宋慶準亦指，救護人員抵達現場時大多數傷者心跳已經停止，即他們因被壓在人堆下，胸廓受壓致肺部無法膨脹，無法呼吸而死。宋慶準表示，是次事故與2005年10月時，慶尚北道尚州市市民體育場事故類似，同樣是人潮擁擠無路可逃生造成傷亡人數大增。

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洪基正強調，在重大傷亡事故現場急救原則，是優先搶救甦醒機率高的人士，但承認很多人因窒息時間過長，長時間缺氧已導致腦部受損，亦為救援工作帶來困難。

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責任編輯：李俊儀