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【南韓人踩人】事發窄巷僅闊4米 或成「幫兇」

環球社會熱點 18:00 2022/10/30

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南韓首爾梨泰院地區發生當地近年死亡人數最多的意外慘案，暫時最少超過150人死亡。事發地點為梨泰院一處窄巷，闊度僅得4米，但當時擠入大量民眾，導致救援嚴重受阻，或成為高死亡率「幫兇」。

【南韓人踩人】仍有近3000人失聯 外籍母哭訴兒仍下落不明 【下一頁】

事發地點為梨泰院漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條窄巷，韓聯社指窄巷僅闊4米﹑長40米，只夠6名成年人同時通過。韓聯社稱窄巷連接大街及繁華餐廳區域，是梨泰院內最多途經的一條通道。

根據事發前照片可見，窄巷內及附近區域擠滿人群。由於窄巷及附近區域「水洩不通」，救援人員及警員難以穿越長達百米的人潮抵達最多人倒塌的地點，或者把死傷者移離事發現場。

有生還者表示，當時在窄巷內難以逃生，因為其中一邊是漢密爾頓酒店的外牆，根本無法移動，只能非自願地被前後人群不斷推撞。南韓媒體估計，上周六（29日）足有10萬人到梨泰院歡度萬聖節。

    點擊圖片放大
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【南韓人踩人】153死涉22外國人 年輕女子佔多數（不斷更新） 【下一頁】

梨泰院地區內有眾多外國大使館，不少外國外交人員在附近居住，另有眾多如伊斯蘭教及猶太教會場。梨泰院同時鄰近首爾中心的駐韓美軍軍營，加上外國餐廳與酒吧林立，夜生活亦非常豐富，一直是外國人聚集主要地點之一。

另外，熱門韓劇《梨泰院Class》劇情以梨泰院為創作背景，更增加當地吸引力，到訪的外國旅客及當地民眾明顯上升。總統尹錫悅5月時亦宣布，把總統辦公室由青瓦台搬遷至梨泰院附近。

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責任編輯：吳漢培

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