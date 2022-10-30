▲ 【金融峰會】陳茂波：病徵漸退冀親身出席 美國會議員籲杯葛、許正宇：舉辦金融峰會理直氣壯

香港本周舉行國際金融領袖投資峰會，財政司司長陳茂波卻於上周出訪沙特阿拉伯期間感染新冠肺炎。陳茂波最新在網誌表示，現時徵狀已逐步減退，爭取盡早符合健康規定回港，希望可以親身出席國際金融領袖投資峰會。

陳茂波續指，上周到訪巴林及沙地阿拉伯，並參加於利雅德舉行的「未來投資倡議大會（Future Investment Initiative， FII ）」，是他首次上任財政司司長後首次到訪中東海灣地區，此行遇到不少政府官員、主權基金、企業代表，向他們介紹香港的獨特優勢。

他續指，在FII會議期間，不少國際金融機構高層表明會到香港出席峰會，形容大家都期待峰會，而峰會會討論宏觀金融和投資議題，包括目前環球面對的複雜風險和挑戰，以及利用金融力量發全球社會福祉作貢獻。

陳茂波批外國政容抹黑金融界交流 許正宇：理直氣壯

有美國國會議員要求金融機構杯葛香港峰會，陳茂波在網誌形容，有些外國政客基於狹隘的政治利益，企圖以泛政治化手段抹黑正常的金融業界交流，以敵對思維搞干擾，形容是「視野狹隘，做法消極，損人不利己」。

財經事務及庫務局局長許正宇也稱，香港是國際金融中心，舉辦金融峰會、金融科技周等活動「理直氣壯」，重申香港「背靠祖國、面向國際」的優勢，非外界幾句說造可影響到。

在金融科技周方面，許正宇稱，會議吸引來自300家企業、逾1.2萬人參與。早前港府預告將在會議內提及未來虛擬資產政策，許正宇稱，香港正就虛擬資產平台立法，期望減低使用虛擬資產平台洗黑錢，令市場有序發展。

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