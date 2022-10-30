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【南韓人踩人】逾4000人失聯 外籍母哭訴兒仍下落不明

環球社會熱點 22:04 2022/10/30

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南韓周六（29日）夜晚發生人踩人事故，導致逾150人死亡。南韓目前仍有大量人士失聯，有外籍母親受訪指，仍無法聯絡到在梨泰院地區酒吧工作的兒子。南韓當局指，已確認人踩人事件中約99%遇害者身份。

南韓人群救護車旁跳舞 網民紛紛譴責（有片） 【下一頁】

人踩人事故發生地區所屬的漢南洞社區服務中心設立緊急熱線，至今已有逾4,000人通報失聯。

報道指，大批家屬到中心查閱信息，確認親友是否已經罹難，但很多時候仍無功而返。有人得悉親友仍未有消息後精神崩潰，甚至無法行走需他人攙扶。

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南韓目擊者稱現場音樂聲太大 聽不到求救 【下一頁】

西非國家科特迪瓦籍女子Philomene Aby含淚接受採訪表示，至今仍無法聯絡到現年22歲的兒子Masela。她透露，她和兒子已在當地居住18年。Masela上周六當地時間約晚上6時（香港時間5時），到梨泰院一間酒吧工作，是次為Aby最後一次看到兒子。她已走訪科特迪瓦大使館，亦未能獲悉兒子任何消息。

南韓當局表示，154位遇害者中，153位的身份已經確認。局方早前承認，由於外國人及青少年通常尚未到政府登記詳細資料，當局確認相關人士身份需要更多時間，並需和家屬直接確認資訊。

有負責相關醫院及殯儀事務的南韓官員透露，當地一間殯儀館最少停放2具遺體。由於死者或來自首爾外地區，導致親屬仍無法領回遺體。

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責任編輯：李俊儀

 

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