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【南韓人踩人】仍有近3000人失聯 外籍母哭訴兒仍下落不明

環球社會熱點 17:37 2022/10/30

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南韓上周六（29日）夜晚發生人踩人事故，導致逾150人死亡。南韓據報目前仍有大量人士失聯，有外籍母親受訪指，仍無法聯絡到在梨泰院地區酒吧工作的兒子。南韓當局指，已確認人踩人事件中約9成遇害者身份，惟承認在確認外國人身份需更多時間。

南韓人群救護車旁跳舞 網民紛紛譴責（有片） 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）引述人踩人事故發生地區所屬的漢南洞社區服務中心周日（30日）中午報道，仍有逾2,900人失聯。報道指，大批家屬到中心查閱信息，確認親友是否已經罹難，但很多時候仍無功而返。有人得悉親友仍未有消息後精神崩潰，甚至無法行走需他人攙扶。

西非國家科特迪瓦籍女子Philomene Aby含淚接受採訪表示，至今仍無法聯絡到現年22歲的兒子Masela。她透露，她和兒子已在當地居住18年。Masela上周六當地時間約晚上6時（香港時間5時），到梨泰院一間酒吧工作，是次為Aby最後一次看到兒子。她已走訪科特迪瓦大使館，亦未能獲悉兒子任何消息。

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溪南洞社區服務中心已設立緊急熱線，供民眾查詢失聯人士情況。據報中心白板每小時都會更新失聯人數，當地時間周日早上5時半（香港時間早上4時半）時，人數更逾3,580人。

南韓目擊者稱現場音樂聲太大 聽不到求救 【下一頁】

南韓內政部長李祥敏於記者會上表示，9成遇害者身份已經確認，當局仍繼續確定剩餘10%人士身份。他承認，由於外國人及青少年通常尚未到政府登記詳細資料，當局確認相關人士身份需要更多時間，並需和家屬直接確認資訊。

有負責相關醫院及殯儀事務的南韓官員透露，當地一間殯儀館最少停放2具遺體。由於死者或來自首爾外地區，導致親屬仍無法領回遺體。南韓當局早前已宣布，死者中最少包括約22名外國人。

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責任編輯：李俊儀

 

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