【新股IPO】內地跨境電商子不語2420周一起招股　入場費約4757元

內地跨境電商公司子不語（新上市編號：2420）宣布於香港聯交所主板上市計劃，將發售2925萬股，其中10%即292.5萬股將於香港作公開發售，每股作價介乎7.86至9.42港元。公司將於本周一（31日）上午9時開始於香港公開發售，11月4日中午12時截止。公司股份預計將於11月11日於香港聯交所主板開始買賣，股份將按每手買賣單位500股買賣，以最高發售價計，每手4,757.48港元，包含佣金等。

華泰金融控股(香港)、農銀國際融資為聯席保薦人。所發售2925萬股當中90%將作國際發售。

該家跨境電商公司通過第三方電商平台銷售服飾及鞋履產品。按2021年的GMV計，子不語在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平台賣家當中排名第三。公司指，已在通過第三方電商平台於北美銷售服飾及鞋履產品方面建立領先地位，於2021年度，按在北美產生的GMV計，在所有中國的跨境電商出口B2C服飾及鞋履市場的平台賣家當中，子不語排名第一。

公司過去12個月平均月度GMV逾2.7億人民幣

公司稱，自2014年開始跨境電商業務營運以來，專注歐美市場。截至今年6月底，公司廣泛的終端客戶群體已遍佈美國、德國、法國等全球超過80%的國家和地區。截至今年6月底，公司在過去12個月的平均月度GMV達2.71億元人民幣，而今年6月當月的平均GMV達3.39億元人民幣。

公司又指，已在第三方電商平台如亞馬遜（美：AMZN）、Wish、eBay（美：EBAY）及全球速賣通等的覆蓋範圍及營運方面處於有利地位。據弗若斯特沙利文的資料，於去年，公司按中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場上所有平台賣家中透過亞馬遜出售的服飾及鞋履產品GMV計排名第二。

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記者：胡學能