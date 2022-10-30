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【南韓人踩人】154死133傷 26外國人遇難（不斷更新）

環球社會熱點 22:02 2022/10/30

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南韓首爾梨泰院地區周六（29日）晚上發生人踩人慘劇，導致154人死亡，逾4,000人通報失去聯絡。98名死者為女性，大部分為20多歲。事件中有26名外國人遇難，包括4名中國公民。南韓總統尹錫悅周日（30日）發表全國演說，宣布進入為期7日的全國哀悼期，　表明會徹查事件。

  • 154人死亡；98人為女性，56人為男性。
  • 95名死者為20多歲，32名死者為30多歲。
  • 26名外國人遇難，來自12個國家，包括4名中國人。
  • 133人受傷，當中37人重傷。
  • 逾4,000人通報失聯。
  • 尹錫悅表明徹查事件，宣布進入為期7日哀悼期。
  • 行政安全部長李祥敏表示，當日未加派更多警員到梨泰院。

【10月30日】【當地時間】

【22:00】根據人踩人事故發生地區所屬的漢南洞社區服務中心，至今已有逾4,000人通報失聯。【下一頁】

【21:45】警方表示，154名死者中，153人已確認身份，並已通知他們的家人。

【20:35】受傷人數更新為133人，當中37人重傷。

【20:05】日本稱，有兩名日本女性於事件中喪生。

【18:05】南韓行政安全部長李祥敏表示，無預料當日去梨泰院的人數如此眾多，當日亦未加派更多警員到梨泰院，稱警方當日傍晚部署不少人手應對光化門可能出現的大型示威活動。

【17:16】當局更新死亡人數增至153人，包括22名外國人，涉及12個國家，分別為中國、伊朗、俄羅斯、美國、澳洲、烏茲別克、越南、哈薩克、奧地利、斯里蘭卡、泰國及挪威。

【16:27】中國國家主席習近平就梨泰院事故致電尹錫悅，表示深切哀悼。習近平表示，希望南韓方盡一切努力救治中國籍傷員，並做好中國籍遇難者善後工作。

【10:40】尹錫悅發表全國演說，指事件令人慘痛﹑心情沉重及無比悲傷，哀悼死難者及向家屬致以慰問，亦祝願傷者早日康復。尹錫悅表示，南韓進入為期7日的全國哀悼期，當局亦會徹查事件。

【09:00】消防部更新數據，指已有151人遇難，包括19名外國人。【下一頁】

【10月29日】

【23:50】消防部把應急響應上調至第三階段，派出142輛急救車等在場協助救援。

【22:15】消防人員接報，指梨泰院附近有人出現呼吸困難。

【22:00】梨泰院內的漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）鄰近一條窄巷內突然發生人踩人。

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責任編輯：吳漢培

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意外事故 尹錫悅 首爾 南韓

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【南韓人踩人】逾4000人失聯 外籍母哭訴兒仍下落不明

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