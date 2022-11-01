【南韓人踩人】多兩人死亡　遇難者遺屬獲發11萬撫慰金　警方沒制定人流管制措施（不斷更新）

南韓首爾梨泰院地區上周六（29日）晚上發生人踩人慘劇，導致156人死亡，一度有逾4,000人通報失去聯絡。101名死者為女性，大部分為20多歲。事件中有26名外國人遇難，包括4名中國公民。南韓總統尹錫悅周日（30日）發表全國演說，宣布進入為期7日的全國哀悼期，表明會徹查事件。尹錫悅夫婦周一（31日）早上前往獻花悼念死難者。

156人死亡；98人為女性，56人為男性。

104名死者為20多歲，32名死者為30多歲。

26名外國人遇難，來自14個國家，包括4名中國人。

151人受傷，當中29人重傷。

一度有逾4,000人通報失聯。

尹錫悅表明徹查事件，宣布進入為期7日哀悼期。

行政安全部長李祥敏表示，當日未加派更多警員到梨泰院。

當局宣布由475人組成特別調查隊收集證據及調查意外。

政府為每名遇難者提供1,500萬韓圜治喪費用，並向每位遇難者的遺屬發放2,000萬韓圜撫慰金。

【11月1日】【當地時間】

【12:43】一名20歲女子在周二（11月1日）早上傷重不治，死亡人數升至156人。

【00:06】韓聯社報稱，10月31日晚上再多一名24歲女子傷重不治，事故死亡人數增加至155人。至今仍有30重傷者，另有122人受輕傷。

【10月31日】【當地時間】

【20:36】政府公布治喪補助方案，為每名遇難者提供1,500萬韓圜（約8.3萬港元）治喪費用，並向每位遇難者的遺屬發放2,000萬韓圜（約11.1萬港元）撫慰金。

【17:16】當局宣布由475人組成特別調查隊收集證據及調查意外。警方承認事前沒有預計大量人聚集會造成大規模傷亡，並證實沒有單獨制定同類場合的人流管制措施。【下一頁】

【16:01】其中一名遇難者布萊西為前往南韓留學的美國男大學生，生前最後一次與家人短訊期間，父親曾叮囑布萊西要注意安全。【下一頁】

【14:30】南韓政府公布治喪補助方案，為每名遇難者提供1,500萬南韓圜（約8.3萬港元）治喪費用。

【14:01】一名26歲日籍女模特兒富川芽生在事故中罹難，她的父親是北海道根室市議員。【下一頁】

【12:55】社交媒體流傳一段影片，顯示現場人滿為患，有男子就有如蜘蛛俠一樣爬牆逃生。【下一頁】

【11:59】三名休假駐韓美軍在現場，他們事後接受外媒訪問時透露試圖將受害者從人群拉出，但為時已晚，更形容當時遍地屍體，場景觸目驚心。【下一頁】

【09:27】南韓總統尹錫悅和夫人金建希前往梨泰院踩踏事故遇難者集體焚香所弔唁遇難者，包括為遇難者獻花並默哀20秒。

【10月30日】【當地時間】

【22:24】24歲男藝人李智漢證實是其中一名遇難者，他數年前參加選秀節目《Produce 101》第二季之後出道。

【22:00】根據人踩人事故發生地區所屬的漢南洞社區服務中心，至今已有逾4,000人通報失聯。【下一頁】

【21:45】警方表示，154名死者中，153人已確認身份，並已通知他們的家人。

【20:35】受傷人數更新為133人，當中37人重傷。

【20:05】日本稱，有兩名日本女性於事件中喪生。

【18:05】南韓行政安全部長李祥敏表示，無預料當日去梨泰院的人數如此眾多，當日亦未加派更多警員到梨泰院，稱警方當日傍晚部署不少人手應對光化門可能出現的大型示威活動。

【17:16】當局更新死亡人數增至153人，包括22名外國人，涉及12個國家，分別為中國、伊朗、俄羅斯、美國、澳洲、烏茲別克、越南、哈薩克、奧地利、斯里蘭卡、泰國及挪威。

【16:27】中國國家主席習近平就梨泰院事故致電尹錫悅，表示深切哀悼。習近平表示，希望南韓方盡一切努力救治中國籍傷員，並做好中國籍遇難者善後工作。

【10:40】尹錫悅發表全國演說，指事件令人慘痛﹑心情沉重及無比悲傷，哀悼死難者及向家屬致以慰問，亦祝願傷者早日康復。尹錫悅表示，南韓進入為期7日的全國哀悼期，當局亦會徹查事件。

【09:00】消防部更新數據，指已有151人遇難，包括19名外國人。【下一頁】

【10月29日】

【23:50】消防部把應急響應上調至第三階段，派出142輛急救車等在場協助救援。

【22:15】消防人員接報，指梨泰院附近有人出現呼吸困難。

【22:00】梨泰院內的漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）鄰近一條窄巷內突然發生人踩人。

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責任編輯：吳漢培﹑鄭錦玲﹑嚴智勇