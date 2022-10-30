【南韓人踩人】事故釀多死 尹錫悅明言徹查（不斷更新）

南韓首都首爾上周六（29日）大批民眾聚集在梨泰院地區，惟當晚發生嚴重人踩人事件。事件導致逾百人死亡，死者多為20多歲女性，另有19名外國人遇難，包括4名中國公民。同時，撿報仍有多人下落不明。南韓總統尹錫悅周日（30日）就事故發表全國演說，表示進入全國哀悼期直至事故善後工作完結，亦會徹查事件。

【10月30日】【當地時間】

【17:02】死亡人數增至153人，包括20名外國人。

【16:27】中國國家主席習近平就梨泰院事故致電尹錫悅，並表示深切哀悼。習近平亦表示，希望南韓方盡一切努力救治中國籍傷員，並做好中國籍遇難者善後工作。

【10:40】尹錫悅發表全國演說，指事件令人慘痛﹑心情沉重及無比悲傷，哀悼死難者及向家屬致以慰問，亦祝願傷者早日康復。尹錫悅表示，南韓進入全國哀悼期直至事故善後工作完結。

【09:00】消防部更新數據，指已有151人遇難，包括19名外國人。【下一頁】

【10月29日】

【23:50】消防部把應急響應上調至第三階段，派出142輛急救車等在場協助救援。

【22:15】消防人員接報，指梨泰院附近有人出現呼吸困難。

【22:00】梨泰院內的漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）鄰近一條窄巷內突然發生人踩人。

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責任編輯：吳漢培