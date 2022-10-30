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【南韓人踩人】人群在救護車旁跳舞 網民紛紛譴責（有片）

環球社會熱點 16:28 2022/10/30

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南韓梨泰院上周六（29日）夜晚發生人踩人事故，現時死亡人數已逾150人。事故發生後有大量影片顯示當地救護人員努力施救，但亦有影片想顯示，有人群在救護車旁邊跳舞。影片中人群行為引來大量網民譴責，形容行為令人作嘔。更有網民表示，希望組織南韓是次派對的人士被起訴。

南韓目擊者稱現場音樂聲太大 聽不到求救 【下一頁】

南韓上周六當地時間夜晚10時左右（香港時間9時） ，於梨泰院慶祝萬聖節期間發生人踩人事件。南韓當局事後派出大量救護車，抵達現場拯救傷者。惟有網上流傳影片顯示，當救護車抵達現場後，有相當多的民眾在附近繼續跳舞。

影片內容顯示，許多人更將高舉手機，拍攝或錄影救護車。影片中更可聽到的背景傳來微弱的歌聲，人群亦隨著音樂節奏跳躍。更有韓媒報道指，警察曾要求部分民眾離開但被拒絕。

影片在網上引起公憤，網民紛紛譴責相關民眾。有網民在社交平台Twitter上表示，有關人士原本可以協助救援，但行為顯示他們對在一旁受傷甚至死去的人毫無同情心，真誠地希望他們將會得到報應。

南韓人踩人事故釀逾150死 尹錫悅宣布全國哀悼 【下一頁】

亦有網民形容，民眾繼續慶祝的行為令人作嘔，指很多人在一個理應快樂的夜晚喪生，但當地俱樂部事後仍可繼續播放音樂，民眾亦在屍體旁跳舞及唱歌，希望組織是次梨泰院萬聖節派對的人士被起訴。

有報道指，當時有傳言指一名當地名人將會現身，大批民眾趕赴圍觀導致人踩人事故發生。現時仍未清楚報道是否屬實，亦未清楚相關名人身份，但有報道猜測指是一名從事韓國流行音樂（K-pop）的藝人。

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責任編輯：李俊儀

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