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【烏克蘭戰爭】俄叫停烏糧食出口協議 拜登強烈譴責

環球社會熱點 15:47 2022/10/30

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俄羅斯與烏克蘭早前連同土耳其及聯合國達成協議，恢復出口烏克蘭糧食。但俄羅斯近以克里米亞有俄軍遇襲為由，暫停履行糧食出口協議。美國總統拜登強烈譴責俄方舉動，指全球飢荒問題將加劇。

俄警告或攻擊西方商業衛星 白宮指倘針對美必作回應 【下一頁】

俄羅斯國防部聲稱，烏克蘭上周六（29日）利用16架無人機攻擊駐守在克里米亞半島塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的黑海艦隊，並指控英國海軍專家協助烏克蘭發動「恐怖襲擊」。俄方因此宣布，暫停協助烏克蘭糧食經黑海出口。

俄羅斯去信聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），表明因無法保障民航船隻安全行駛，決定無限期暫停執行烏克蘭出口協定。俄羅斯亦要求聯合國安理會，周一（31日）召開會議討論事件。

俄羅斯﹑烏克蘭及土耳共三國加聯合國同意，在土耳其伊斯坦布爾設立檢查及協調中心，讓3國官員檢查進出的船隻，確保無違反任何條約。聯合國協調人員表示，現時有5艘前往烏克蘭及4艘離開船隻正使用黑海安全航行通道。

【烏克蘭戰爭】普京否認對烏用核武 拜登指言論危險 【下一頁】

拜登（Joe Biden）嚴正譴責俄羅斯的舉動，直稱行動「毫無好處」，指聯合國協商好的協議應該持續履行。拜登坦言，俄羅斯的行為令人難以接受。英國否認有參與事件，並指俄國連串指控全是錯誤。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，聯合國及20國集團主要經濟體需要採取行動，回應俄羅斯的不合理行為。澤連斯基批評，俄國再次試圖製造亞非多國糧食危機威脅其他國家。

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責任編輯：吳漢培

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