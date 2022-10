【南韓人踩人】目擊者稱現場音樂聲太大 聽不到求救

南韓梨泰院周六(29日)發生人踩人事件,死亡人數超過150人。據報當日現場有約10萬人,有目擊者指現場音樂聲太大,難以聽到呼叫聲。更有目擊者形容當時完全失控,現場猶如電影場景。

英國廣播公司(BBC)報道,當日現場有約10萬人慶祝萬聖節,是當地疫情後首次無需佩戴口罩的大型集會,大量民眾湧入一條狹窄小巷後發生人踩人事件。BBC引述兩名目擊者指,小巷內發生的事情猶如電影情節,場面完全失控。

路透社引述目擊者指,人群愈夜愈變得不守規矩及激動。現年21歲的受訪者Moon Ju-young表示,當時人流是平時聖誕等節日的10倍。