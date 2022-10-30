【南韓人踩人】目擊者稱現場音樂聲太大 聽不到求救

南韓梨泰院周六（29日）發生人踩人事件，死亡人數超過150人。據報當日現場有約10萬人，有目擊者指現場音樂聲太大，難以聽到呼叫聲。更有目擊者形容當時完全失控，現場猶如電影場景。

南韓人踩人事故釀逾150死 尹錫悅宣布全國哀悼 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道，當日現場有約10萬人慶祝萬聖節，是當地疫情後首次無需佩戴口罩的大型集會，大量民眾湧入一條狹窄小巷後發生人踩人事件。BBC引述兩名目擊者指，小巷內發生的事情猶如電影情節，場面完全失控。

路透社引述目擊者指，人群愈夜愈變得不守規矩及激動。現年21歲的受訪者Moon Ju-young表示，當時人流是平時聖誕等節日的10倍。

Breaking News: About 50 people reported hurt in stampede in South Korea<br /> <br /> Emergency officials received at least 81 calls from people in the Itaewon area saying they were having difficulty breathing.#stampede 📍#Itaewon #SouthKorea #Halloween pic.twitter.com/FnoD7z9ot4 — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) October 29, 2022

有倖存者母親透露，其女兒和其他人被困逾1小時，才從巷子人群中被拉出來。亦有目擊者指，當局在現場附近一棟建築物設立臨時停屍間，用擔架抬出約近50具遺體，再轉移到其他地方確認遇害者身份。

有倖存者母親透露，其女兒和其他人被困逾1小時，才從巷子人群中被拉出來。有目擊者指，當局在現場附近一棟建築物設立臨時停屍間，用擔架抬出約近50具遺體，再轉移到其他地方確認遇害者身份。

印尼球賽騷亂釀多死 局長被撤職多警被調查（第二版） 【下一頁】

《紐約時報》引述身處現場的高中生Kim Seo-jeong報道，當時她倒在別人身上，亦有人壓在她身上，幾乎無法呼吸。她雖然大聲呼叫，但因巷內音樂聲太大被淹沒。她最終和朋友從人群中爬出來，一旁的大人將她們帶到一間酒館中。

社交媒體流傳影片顯示，數百人擠在狹窄且傾斜的小巷中，一旁警察等人員努力救援，但他們仍被壓得無法動彈。龍山區消防隊表示，所有死者或都是在一條狹窄的小巷中被壓死。亦有影片顯示，消防員及現場民眾努力救援，但最少數十人已失去知覺。

社交媒體流傳影片顯示，數百人擠在狹窄且傾斜的小巷中，一旁警察等人員努力救援，但他們仍被壓得無法動彈。龍山區消防隊表示，所有死者或都是在一條狹窄的小巷中被壓死。有影片顯示，消防員及現場民眾努力救援，但最少數十人已失去知覺。

責任編輯：李俊儀