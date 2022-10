【南韓人踩人】事故釀逾150死 尹錫悅宣布全國哀悼

南韓大幅放寬防疫後迎來首個大國際節慶,但首都首爾上周六(29日)卻爆發嚴重慘案。當地外國人聚集的梨泰院地區出現人踩人事件,造成最少151人死亡,逾80人受傷。死者多為20多歲女性,另有19名外國人遇難,包括4名中國公民。總統尹錫悅宣布全國哀悼,表明會徹查事件。

受防疫放寬影響,首爾梨泰院地區上周六晚迎來大批前來慶祝萬聖節的民眾。當地時間晚上約10時(香港時間晚上9時),漢密爾頓酒店(Hamilton Hotel)鄰近一條窄巷內突然發生人踩人事故。

消防部門在當晚約10時15分接報,指梨泰院附近有人出現呼吸困難。網上流傳影片可見,有人被抬出時已毫無生命體徵,多名急救人員在街頭為傷者作心肺復甦法(CPR)急救。目睹者及生還者聲稱,酒店旁窄巷有大批人士聚集,大家互相推撞。

有在場網民稱窄巷內眾人推撞,有人忍不住開始尖叫,其後人群便如骨牌般倒下。網民指當時以為自己必死無疑,因為在場其他人根本無發現有人倒下,一直繼續推撞。當地傳媒估計,當晚有約10萬人聚集在梨泰院。

事故導致最少151人死亡,包括97名女子及54名男子。死者中亦包括19名外國人,其中4人為中國公民,其餘分別來自伊朗﹑烏茲別克及挪威。另有82人受傷,其中19人情況嚴重。當地消防隊隊長表示,死者多為年僅20多歲的女性。當局暫時未確認,死難者中是否有未成年人士。

BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/8udpkMnSYm