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【南韓人踩人】事故逾150死 尹錫悅宣布全國哀悼

環球社會熱點 15:01 2022/10/30

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南韓首爾梨泰院地區周六（29日）出現人踩人事件，至今造成151人死亡，逾80人受傷，死者多為20多歲女性。當中有19名外國人遇難，包括4名中國公民。南韓總統尹錫悅宣布全國哀悼，表明會徹查事件。

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隨著防疫措施放寬，梨泰院相隔3年來再次迎來大批前來慶祝萬聖節的民眾。當地時間晚上10時左右（香港時間晚上9時），漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）鄰近一條窄巷內突然發生人踩人事故。

消防部門當晚約10時15分接報，指梨泰院附近有人出現呼吸困難。網上流傳影片可見，有人被抬出時已毫無生命體徵，多名急救人員在街頭為傷者作心肺復甦法（CPR）急救。目睹者及生還者聲稱，酒店旁窄巷有大批人士聚集，大家互相推撞。

在場網民稱窄巷內眾人推撞，有人忍不住開始尖叫，其後人群便如骨牌般倒下。網民指當時以為自己必死無疑，因為在場其他人根本無發現有人倒下，一直繼續推撞。傳媒估計，當晚約10萬人聚集在梨泰院。

事故導致最少151人死亡，包括97名女子及54名男子，包括19名外國人，4人為中國公民，其餘分別來自伊朗、烏茲別克及挪威。另有82人受傷，其中19人情況嚴重。

當地消防隊隊長表示，死者多為20多歲的女性，暫時未確認死者中是否有未成年人士。

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印尼足球賽釀人踩人慘劇 死亡人數下調至125人 【下一頁】

尹錫悅周日（30日）就事故發表全國演說，指事件令人慘痛、心情沉重及無比悲傷，哀悼死難者及向家屬致以慰問，亦祝願傷者早日康復。尹錫悅表示，南韓進入全國哀悼期，直至事故善後工作完結。

尹錫悅表明政府將徹查事件，希望以後不會再有同類事件發生，並指示行政安全部等有關部門，對各地慶典等活動實施緊急檢查。尹錫悅指出，政府將為遇難者葬禮提供補助，並啟動一切可用的應急醫療體系。其後，尹錫悅抵達事發現場視察。

全球各國領袖均對首爾的事故致哀，美國總統拜登（Joe Biden）致以深切慰問，並祝願傷者及早康復。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）指出，首爾的事故震驚德國，哀悼死難者及向家屬致哀。

今次梨泰院事故為南韓繼2014年世越號沉沒後，當地最多人死傷的群眾意外。世越號沉沒釀成多達304人死亡，大多數為高中生。

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責任編輯：吳漢培

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