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【虛擬幣】馬斯克入主Twitter借勢炒作 狗狗幣抽升六成多

股樓投資 14:53 2022/10/30

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在Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）正式入主Twitter之際，曾獲馬斯克多次點名的狗狗幣（DOGE）亦借勢炒一轉。狗狗幣在周日（30日）凌零一度暴升至約0.149美元，24小時內漲幅最大為62%。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

據報道，此前Twitter支持用戶向創作者打賞比特幣和以太幣，但未發行加密貨幣錢包產品。有業內人士表示，狗狗幣的大漲，可能與市場猜測馬斯克會在Twitter上開發加密錢包有關。

【延伸閱讀】大行報告：大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份，請按【見下頁

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狗狗幣在2021年5月創下0.73美元的歷史最高價格，至此累計漲幅多達2,800倍。自2022年5月以來，受加密貨幣整體環境影響，狗狗幣一直保持在0.09美元以下價位。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文：林衛

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特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter（美：TWTR） 虛擬貨幣 馬斯克

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